L'anunci d'Estrella Damm dona la benvinguda a l'estiu amb molts VIP: homenatge al Mediterrani i una llegenda

Per a molts catalans és el Canet Rock. Per a molts altres és l'anunci d'Estrella Damm. El solstici d'estiu no arribarà realment si abans centenars de milers de persones no han gaudit de la nova campanya de la companyia de cerveses.
La marca, que enguany celebra els 150 anys d'història, ha estrenat aquest 11 de juny el seu clàssic anunci amb un ventall de personalitats VIP com mai abans havia aglutinat la seva peça audiovisual. La llegenda del Canyut, dirigit per Nicolás Méndez i una idea d'Oriol Villar (qui va crear el concepte El mateix de sempre, l'anunci del 2025), la nova història se centra en "l'amor pel Mediterrani".
Segons explica la mateixa Damm, la intenció és "homenatjar els valors, la cultura i l'estil de vida" que ha inspirat la companyia des dels seus orígens. La campanya explica la història del Canyut, un personatge misteriós que, fa molts anys, va arribar a la costa mediterrània i hi va descobrir alguna cosa que li canviaria la vida per sempre.
Una llegenda que, com totes les bones històries del Mediterrani, s’ha explicat estiu rere estiu. Per donar vida a aquesta llegenda, Estrella Damm reuneix algunes de les persones que han format part del seu univers durant els darrers anys.
Entre els participants hi ha Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Iria del Río, Rels B, Àngela Mármol, Mireia Oriol, Marc Cucurella, Paula Malia, Eric Garcia, Claudia Pina, Jordi Roca, Mushka, Greta i Nil Ojeda, entre altres. La banda sonora de la campanya corre a càrrec de la mítica banda nord-americana The Beach Boys amb Wouldn't It Be Nice, una de les cançons més emblemàtiques de la música dels anys seixanta.
"Amb el seu esperit optimista i evocador, acompanya la llegenda del Canyut al llarg de la peça, i contribueix a crear l'atmosfera emocional de la història i connecta amb l'esperit de celebració dels 150è aniversari d'Estrella Damm", han celebrat des de Damm. Des d’avui, la campanya ja es pot veure al canal de YouTube, a les xarxes socials i al web d'Estrella Damm.
L'estiu dels 150 anys d'Estrella Damm
Aquest 2026, Estrella Damm està celebrant els 150 anys amb diversos actes repartits per tot el calendari. Des que el mestre cerveser August Kuentzmann Damm va fundar la companyia a Barcelona l'any 1876, la cervesa del llaç vermell ha crescut en paral·lel a la història contemporània de Catalunya gràcies, en part, a les icòniques campanyes d'estiu i al suport a la cultura i l'esport.