Rosalía ajorna els seus concerts a Miami i a Orlando per «una emergència familiar»

La cantant Rosalía ha posposat els seus concerts a Miami, previstos aquests 4 i 6 de juny, per "una emergència familiar". De la mateixa manera, l'artista ha ajornat l'actuació que s'havia de fer a Orlando el pròxim 8 de juny. Els encarregats d'anunciar la cancel·lació han sigut els equips del Kaseya Center de Miami i del Kia Center d'Orlando.
Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que "les circumstàncies no li han deixat cap altra opció". La productora nord-americana també ha demanat a les persones que anaven a assistir als concerts que conservin la seva entrada mentre s’estudia la reprogramació dels esdeveniments i ha afegit que oferiran informació "ben aviat".
Cancel·lats els dos concerts que havien d'iniciar la gira americana, el següent concert del Lux Tour està previst per a l'11 de juny a Boston. Dos dies després, la de Sant Esteve Sesrovires ha d'actuar a Toronto, al Canadà, abans de retornar als Estats Units per visitar Nova York, Chicago, Houston, Las Vegas, Inglewood, Sant Diego i Oakland.
La segona quinzena de juliol durà Rosalía a Sud-amèrica per a presentar en viu el disc a Bogotà, Santiago de Xile, Buenos Aires i Rio de Janeiro, entre d'altres. La gira americana es tancarà el setembre a Puerto Rico.
Preocupació entre els fans
Tot i que, ara per ara, no hi ha cap detall sobre els motius exactes ni la gravetat de la situació que ha provocat la suspensió sobtada, la notícia ha deixat els fans molt preocupats. La cancel·lació s'ha produït completament a última hora, tot just després que Rosalía hagués reaparegut a la xarxa amb una publicació on la cantant assajava ballet, una de les tècniques de dansa que practica en el seu espectacle.