Crítiques a la booktoker ByHermos per «L'Odissea»: «És el llibre de la peli, no?»

Fa més de dos mil anys que Homer va escriure les dues obres més importants de la literatura clàssica: La Ilíada i l'Odissea. Però sembla que hi ha gent que encara no ho sap. O sí. Perquè des que s'ha estrenat L'Odissea, la nova pel·lícula del director Christopher Nolan, tothom es veu amb cor de parlar-ne. Fins que fica la pota. La influencer de llibres -booktoker- ByHermos ha protagonitzat una patinada històrica, mai millor dit. En un unboxing de llibres que li havien regalat, la creadora de contingut ha començat a comentar els títols i n'ha destacat un pel seu atractiu disseny: "Què bonica. L'Odissea. Però, això no és la pel·lícula que ha sortit nova al cinema?". El que havia de ser un regal s'ha convertit en un cavall de Troia per a les crítiques ferotges.
Però, la cosa no es queda aquí. ByHermos ha continuat comentant el "nou" llibre i ha acabat amb un comentari demolidor que ha encès les xarxes socials: "Què complicat de llegir, no?". Els comentaris del vídeo no han trigat a emergir i la gent ha expressat indignació envers la patinada de la influencer: "Mira que sobre literatura clàssica en se poquíssim, però això és molt dur"; "2700 anys després segueix sent una novetat per a molts..."; "És que a sobre és influencer de llibres". Aquest darrer comentari és el més recurrent.
La majoria d'usuaris coincideixen en què el problema és que "ella fa contingut de lectura" i que, per tant, hauria de saber què és L'Odissea. Altres aposten per l'humor sarcàstic amb reaccions com: "Han tret un llibre nou de la pel·lícula de la Passió de Crist, es diu Bíblia" o "Sí, Homer ho ha escrit aquests últims dies, inspirat en la pel·lícula".
@hermosbooks
♬ sonido original - hermosbooks
ByHermos no s'ha pronunciat públicament i ha mantingut el vídeo en el seu perfil, malgrat la patinada. De fet, molts fans han sortit a defensar-la perquè consideren que, malgrat ser una creadora de contingut dedicada a la literatura, no està obligada a conèixer o gaudir "dels mateixos gèneres ni els mateixos llibres". Ara bé, sembla que ByHermos haurà de trobar una sortida perquè les crítiques han estat ferotges. Potser, quan es llegeixi L'Odissea, trobarà inspiracions per escapar dels haters, com va fer Odisseu amb el ciclop Polifem.