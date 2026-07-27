Bad Gyal i Clers sorprenen tothom parlant català al backstage de «La Velada del Año» d'Ibai

La Velada del Año VI va sacsejar internet aquest cap de setmana. L'esdeveniment d'Ibai Llanos, retransmès entre Twitch, TikTok i YouTube, va arreplegar la flor i nata de la reialesa en la creació de contingut a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. Entre combats de boxa amateur i actuacions musicals de categoria, els espectadors i els usuaris a les xarxes socials van buscar moments únics, especials o fora de la retransmissió oficial que satisfessin la seva necessitat de consumir encara més continguts.
Malgrat les polèmiques que van acompanyar l'esdeveniment d'streamers i creadors, com el de la germana de Marta Díaz, un dels moments més curiosos es va produir a la zona de backstage, als budells de l'estadi de la capital sevillana. Clara Merino, creadora de contingut catalana més coneguda com a Clers, es va poder trobar amb Bad Gyal en una situació molt afable. Totes dues van decidir parlar en català entre elles, en una situació plena de creadors castellanoparlants.
Encara que totes dues facin servir el castellà com a llengua prioritària en els seus vídeos i en les seves cançons, són de les poques que han decidit fer vídeos o temes en llengua catalana. Merino i Alba Farelo -nom real de la cantant- van intercanviar unes paraules d'afecte de manera mútua. Clers acabava de perdre el seu combat contra la mexicana Natalia MX. Abatuda, però somrient, es va sorprendre de les bones intencions de la cantant, que no va deixar d'elogiar-la.
@2_ddiegoo @Bad Gyal y @clersssss ahir al backstage de la Velada!!! 😍 #velada #badgyal #clersss #viral #fyp ♬ so original - 2_ddiegoo
"Encantada de conèixer-te, m'encanta el teu contingut. He vist els vídeos. M'encanta totes les coses boniques que dius de la meva música, del disc, de tot...", li deia Bad Gyal, en un intercanvi on també Clers s'anava superposant. L'artista, de fama internacional, li estava desitjant sort per al seu combat però Merino li va haver de recordar "que ja havia perdut". "M'ha fet molta il·lusió conèixer-te. És que pf, acabo de perdre, tia", li ha de recordar Clers, amb mig somriure.
Farelo, lluny de desanimar-la, li deixa anar: "Per mi has guanyat!". I ho remata de manera solemne: "Ets la millor!". Aquesta petita conversa, als passadissos de la Cartuja, ha estat aplaudida pels fanàtics de la cantant i pels seguidors de la Clers. Bad Gyal va ser una de les artistes contractades per l'esdeveniment de Llanos. Va cantar durant un quart d'hora i va ser molt aplaudida.
Clers, en defensa relativa del català
Merino, que és de Cambrils, ja ha fet alguns vídeos en català des del seu perfil i ha defensat crear contingut a través d'aquesta llengua. Ara bé, pràcticament tots els seus vídeos, piulades o declaracions a través de les plataformes ho ha fet en castellà.
@ionlizarragaa
soc catalanaaa
♬ sonido original - Ion Lizarraga
@ionlizarragaa
un ram de tulipans?💐
♬ sonido original - Ion Lizarraga
Cal destacar que un dels vídeos que més impacte han tingut en les darreres setmanes el va protagonitzar la seva parella, Ion Lizarraga. El basc va protagonitzar un contingut on intentava "parlar en català" durant les vint-i-quatre hores del dia. Centenars de persones li van aplaudir l'esforç en els dos vídeos que ho va intentar.