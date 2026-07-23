Competència multa de manera irrisòria Ibai Llanos, Jordi Wild i Nachter

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat moltes irrisòries a tres creadors de continguts molt coneguts de l'estat espanyol. L'organisme ha sancionat amb una multa de 710 euros a Ibai Llanos i de 1.779 euros a Nachter per emetre publicitat sense la deguda identificació. El tercer creador sancionat és el català Jordi Wild, multat amb 1.543 euros per emetre contingut esportiu violent sense l'advertència a menors requerida per la normativa.
La CNMC ha emès les resolucions aquest dijous. En el cas de Llanos, se'l sanciona per diversos vídeos publicats a X durant un esdeveniment de boxa (aquest cap de setmana celebra La Velada del Año VI) i en els que apareixien llaunes de Coca-Cola amb els noms d'artistes com Grupo Frontera, Myke Towers, Los del Río o Eladio Carrión.
Tots ells actuaran a l'esdeveniment que se celebra aquest dissabte a Sevilla. L'organisme regulador considera que no es van col·locar senyals clares que permetés diferenciar publicitat de contingut editorial. La legislació estableix que aquesta identificació és especialment important quan la promoció de productes o marques s'integra dins del propi contingut, ja que l'usuari ha de poder saber, de manera senzilla, quan està veient una comunicació comercial.
Quan la CNMC va anunciar el febrer passat l'obertura de l'expedient a Llanos, aquest va publicar un missatge en xarxes socials dirigit al president Pedro Sánchez, en què va etiquetar el cap de l'Executiu: "Com ho fas això a un germà?", li va interpel·lar. La CNMC ha reduït la multa a Ibai en 142 euros, un 20%, per pagament anticipat.
A l'expedient relatiu a Nachter, expliquen des de l'agència EFE, la CNMC considera acreditada la difusió de comunicacions comercials relacionades amb antigripals als seus canals d'Instagram i Facebook, sense respectar els requisits previstos per a la publicitat de medicaments.
La publicitat de medicaments està sotmesa a regles específiques. Ha de quedar clar el seu caràcter publicitari, identificar-se el producte quan sigui procedent i incloure informació essencial per a un ús correcte, juntament amb advertiments com la invitació a llegir el prospecte o consultar el farmacèutic en cas de dubte. A Nachter també li ha baixat la multa de 1.779 euros a 1.067 euros, després de reconeixement de responsabilitat i pagament anticipat.
La multa a Jordi Wild
En el cas de Jordi Wild, Competència l'ha sancionat per continguts difosos a YouTube, als canals @ElRinconDeGiorgio i @dwt_fighting, vinculats a l'esdeveniment d'esport i entreteniment 'Dogfight Wild Tournament'. La resolució considera que determinats continguts de combats de contacte extrem devien haver comptat amb una qualificació i advertiment adequats, així com amb l'activació dels mecanismes disponibles a la plataforma per restringir l'accés de menors.