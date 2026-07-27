La Velada del Año és l'esdeveniment més transcendental en el món de la creació de contingut digital de parla castellana. Organitzat per Ibai Llanos, aquest dissabte 25 de juliol va captivar més de 8 milions de dispositius únics en directe per observar deu combats de boxa amateur, centenars de creadors i influencers, i diverses actuacions musicals amb artistes de talla mundial. En la sisena edició, els espectadors -especialment adolescents i joves adults- van trobar-se desenes d'anècdotes en pantalla, però una d'elles ha generat un rebombori en particular.
Marta Díaz, creadora de contingut de moda i life-style, era una de les protagonistes de la graella de combats. S'enfrontava a la també espanyola Tatiana Käer, molt coneguda a la plataforma TikTok pel mateix estil de vídeos de Díaz.
El combat, insubstancial pel que fa a l'esport en el seu format amateur, va quedar a una banda gràcies a les sorpreses que es van poder veure durant les presentacions. Cada boxejador o boxejadora feia una mena de petit espectacle a l'hora d'entrar al ring. Uns acompanyats d'artistes o cantants, altres dels seus éssers estimats o en una espècie de performance.
Díaz ho va fer pràcticament tot, menys l'apartat musical. Fins i tot va fer servir Intel·ligència Artificial (IA) en el seu vídeo de presentació, amb un lleó blanc caminant per la neu. La gran sorpresa per a tots els assistents a l'estadi de La Cartuja de Sevilla i que estaven veient la retransmissió en directe va ser l'aparició d'una persona en tot aquest show.
La boxejadora i creadora de contingut va aparèixer en una plataforma alçada, com una carrossa. Díaz duia una capa blanca i estava rodejada de diverses dones més, vestides de la mateixa manera, que feien com un passadís. També apareixia el seu germà, conegut a les xarxes com a AlphaSniper, al costat de l'equip que va preparar la influencer per al combat. Tot plegat semblava una presentació més, sense gaires giragonses, fins que la mateixa Díaz va fer mitja volta i va anar a per una de les dones amb capa.
No era una dona, era la seva germana de 15 anys, Laura Díaz, que sempre havia mantingut apartada de les càmeres i els seus vídeos. Amb la cara pixelada, amb trucs de gravació o sent esmentada sense aparèixer: així havia estat la seva presència digital. Ara, però, els germans Díaz decidien presentar-la en societat digital. Després de destapar-la, petonejant-la i assenyalar-la, tots dos germans grans la van catapultar a una fama heretada. I les crítiques van començar a volar.
Marta Diaz i el seu germà, un cop acabat el combat (que va guanyar ella), van promocionar-la encara més recordant que l'adolescent "ja tenia totes les xarxes socials obertes". Un fet que no ha passat per alt a molts altres creadors de contingut o usuaris, considerant que aquesta herència aristocràtica digital acosta el públic "a una distopia" sense precedents a l'estat espanyol. Almenys en la creació de contingut a aquesta escala.
L'impacte durant la Velada va ser notori, amb moltíssimes reaccions a les xarxes socials o generant més vídeos de persones "reaccionant" a la seva aparició o a les reaccions d'altres creadors (una espècie de matrioska postmoderna de reaccions de les reaccions), però les crítiques posteriors durant el cap de setmana han estat majúscules.
@relaciones.int Lo de Marta Díaz en La Velada me pareció una muestra clarísima de distopía consumista. Es preocupante cómo la intimidad pasa a tratarse exactamente igual que un producto de marketing o un activo para ganar visitas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que se están cruzando los límites de la privacidad o es solo parte del negocio? #LaVelada #MartaDiaz #Distopia #Reflexion #RedesSociales ♬ sonido original - plot.twist
Milers de comentaris omplen els vídeos de les germanes, queixant-se d'aquesta estratègia de màrqueting i de l'esdeveniment que es va produir abans del combat. Tot i aquestes crítiques, la noia de 15 anys ja ha superat els centenars de milers de seguidors a totes les plataformes: TikTok i Instagram amb especial incidència.
I per què tota aquesta estratègia? Laura Díaz té ara 15 anys. Plataformes com Instagram no permeten crear-se un compte fins als 14 anys, en una fina línia per evitar que els adolescents accedeixin a contingut no apte per a menors edat, per evitar xarxes de pedofília o finestres que reprodueixen missatges d'odi.
@kaylusqui5
Laura Díaz subien 100 seguidores por segundo
♬ original sound - jojo.aitools
Marta Díaz té 25 anys i el germà gran AlphaSniper (David Díaz) en té 29. L'adolescent queda lluny de l'auge digital que van viure els seus germans, però ara ja l'han catapultat a la fama. Si, almenys, la polèmica no la persegueix.