Una quinzena de videojocs incorporaran el català gràcies a uns ajuts de Política Lingüística

El català guanya una mica més de presència en el sector dels videojocs. La convocatòria d'enguany de l'ajut per a la incorporació de la llengua catalana en l'àmbit dels videojocs del Departament de Política Lingüística permetrà incorporar la llengua catalana a 15 títols per a consoles, ordinadors i dispositius mòbils. La quarta edició va ampliar la dotació per cobrir les necessitats de les empreses sol·licitants.
Els projectes subvencionats en aquesta edició són majoritàriament per a ordinadors, incloent tres projectes per a Mac; set disposaran de versió per a videoconsoles com Nintendo Switch, PS5 o Xbox Series, i vuit són per a mòbils Android i iOS. Les subvencions busquen cobrir els costos de traducció i de tot el procés per a implementar la llengua en els videojocs.
Tots aquests videojocs, quan estiguin disponibles en català, s’afegiran als més de 300 títols que ja figuren a la VDJOC, el portal web que recull tots els videojocs comercials amb doblatge i traducció en llengua catalana. El portal compta amb tots els videojocs en català classificats segons la plataforma o el gènere, a més d’incloure enllaços als portals de distribució en línia.
Els videojocs que implementaran el català
Entre els videojocs disponibles pròximament hi ha la versió en català de Scrabble GO desenvolupada per l’empresa internacional amb seu a Barcelona Scopely, que permetrà jugar a Scrabble en dispositius mòbils. Un altre serà el joc d’estratègia amb cartes basat en l’obra de Cervantes El Quixot: Grans Gestes, desenvolupat per l’estudi igualadí Cubus Games. Se li suma el multijugador tipus party de l’estudi Dust Games titulat Roombattle.
També han estat beneficiaris de la subvenció tres videojocs educatius: Dino Land i Code Land de l’empresa catalana Planet Factory, i The Froggy Bands de la també catalana Tangible Fun. Gràcies a aquesta línia d’ajuts, la versió remasteritzada del videojoc japonès del 1989 Gaudí: El vent de Barcelona, originalment per a MSX2 amb el nom Gaudí: Barcelona no Kaze, estarà disponible en llengua catalana.
Es tracta d’una aventura gràfica de temàtica thriller que passa a diferents llocs de la capital catalana i la ciutat de Londres. Va ser el primer videojoc internacional ambientat a Barcelona i mostra una clara fascinació per l'arquitectura de Gaudí.