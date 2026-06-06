El joc viral i apte per nostàlgics i malalts del Mundial que t'enganxarà

Queden escassos dies perquè comenci el Mundial del 2026, i molts aficionats estan alimentant els anhels del torneig més important de seleccions amb un joc online gratuït que s'ha convertit en una de les sensacions entre els nostàlgics i apassionats del futbol. El joc, anomenat "7 a 0: Dream World Cup", planteja una premissa ben senzilla: ets capaç de fer la millor selecció de la història barrejant futbolistes de diferents generacions?
La mecànica és tan simple com efectiva. El joc et sorteja aleatòriament una selecció i una edició concreta del Mundial i, a partir d'aquí, has d'escollir un futbolista que hagués participat amb aquell país en aquell torneig per anar completant el teu onze ideal.
Una de les gràcies del joc és l'enorme base de dades que incorpora. Hi apareixen jugadors de tots els Mundials disputats entre 1970 i 2026, cosa que permet combinar llegendes de diferents èpoques en un mateix equip, i formar alineacions amb Messi, Sòcrates, Franz Beckenbauer i un lateral dret austríac de nom difícil de recordar que va jugar el Mundial del 1990. Hi ha disponibles 46 seleccions, 177 plantilles mundialistes i més de 4.000 futbolistes diferents, fent que cada partida sigui única.
Dues modalitats de joc
La plataforma ofereix dues maneres de jugar. El mode Clàssic mostra les puntuacions dels futbolistes i facilita una mica la presa de decisions, mentre que el mode De memòria elimina aquestes referències i obliga els usuaris a recordar quina versió de cada jugador era millor. Aquest segon nivell està pensat especialment per als més futbolers i posa a prova els coneixements de les diferents generacions de Mundials.
No tot queda en mans de l'atzar, però, ja que el joc inclou tres comodins que permeten tornar a tirar el dau i obtenir una altra selecció o bé canviar l'any del Mundial mantenint el mateix país si no t'agrada cap dels futbolistes a escollir. Aquesta opció afegeix un component estratègic interessant, ja que sovint has de decidir si et conformes amb una selecció discreta o gastes un dels seus comodins buscant una generació més potent.
La interfície és extremadament senzilla, amb un terreny de joc al centre, diferents sistemes tàctics disponibles per a tota mena de jugadors (des del 4-3-3 guardiolesc, passant pel britànic 4-4-2, el cruyffista 3-4-3 o el 5-3-2 del catenaccio). I, sense necessitat de registres ni descàrregues, la proposta aconsegueix enganxar des de la primera partida.
Després de l'onze, arriba el Mundial
Un cop completat l'onze inicial el joc simula automàticament tota una Copa del Món amb fase de grups, vuitens de final, quarts, semifinals i final. L'usuari pot seguir els resultats partit a partit, veure quins futbolistes marquen els gols i comprovar com avança el seu equip al torneig. I, si hi ha empat en les eliminatòries, la classificació es decideix a la tanda de penals.
Per què s'ha fet viral?
La fórmula combina nostàlgia, coneixement futbolístic i aquella sensació optimista de creure's capaç de fer-ho millor que els altres. I és precisament aquesta barreja entre història dels Mundials, futbol de fantasia i partides ràpides la que ha convertit el joc en l'aperitiu perfecte a les portes del Mundial 2026.