3Cat ha estrenat aquest dimarts a la plataforma Steam el videojoc juvenil en català Manairons, una aventura que situa l'acció als Pirineus. De què tracta, precisament, aquest nou videojoc? Els manairons són uns éssers fantàstics de mida diminuta que formen part de la mitologia del territori, i que esdevenen, en aquesta ocasió, els protagonistes del videojoc.
La iniciativa forma part de l'aposta de 3Cat per esdevenir "actor clau" al sector i per dur-hi la llengua, la cultura i el territori. A més, el grup mediàtic ofereix el joc com a part de la seva oferta digital, per "arribar a nous públics". En un primer llançament, els jugadors tenen accés universal i gratuït a un primer nivell a través de la plataforma Steam, per a jugar-hi amb ordinadors PC i també amb videoconsoles Steam Deck.
A principis del 2026, es publicarà el joc sencer per a les principals videoconsoles del mercat. La llengua principal del joc és el català, però també hi haurà l'opció de jugar-hi en altres llengües. Manairons és una coproducció de 3Cat amb l'empresa catalana JanduSoft. PlayStation i la majoria de mitjans especialitzats en els videojocs han mostrat imatges i els tràilers de la nova entrega d'un títol disponible en llengua catalana.
No és el primer joc que presenta el 3Cat. El primer pas el va fer el maig del 2024 amb el llançament del videojoc inspirat en Crims, l'èxit incontestable de Carles Porta, que incorporava una desena de casos ficticis per resoldre. Està disponible per a tauletes i mòbils i es pot descarregar des de les botigues d'Apple i Google.
Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ja va explicar les línies generals de la nova estratègia de gaming que abordarà l'entitat en el futur. Al seu torn, el responsable del departament d'Arts Digitals i Videojocs de la CCMA, Oriol Boira, va avançar en una trobada informativa que la intenció de la corporació és establir "uns fonaments molt forts" i obrir nous camins per "teixir sinergies" amb el sector del gaming, que gaudeix d'una molt bona salut a Catalunya.
Quins són els requisits mínims per jugar a Manairons al PC?
- CPU: Processador a 2.5 GHz
- RAM: 16 GB
- GPU: GeForce GTX 1660
- Sistema Operatiu: Windows 10
- Emmagatzematge: 5 GB
Els 16 GB de RAM mínims que requereix el joc poden ser un dels impediments de molts jugadors per aconseguir una experiència fluida en aquest nou títol en llengua catalana. Tot i això, les gràfiques que requereix i la memòria d'emmagatzematge que necessita per funcionar és relativament baixa i assequible perquè la majoria d'infants, joves i resta d'usuaris puguin accedir al nou videojoc que presenten des del 3Cat. Ara per ara està disponible a la plataforma Steam, una de les més utilitzades per tots els amants dels videojocs en ordinadors.