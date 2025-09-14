Els eSports, en perill? Un ERO a l'LVP de Mediapro fa trontollar el sector: les claus d'un punt d'inflexió

Barcelona és una de les capitals més importants pel que fa als videojocs competitius i a la presència dels eSports. Des de fa més d'una dècada, la capital catalana ha estat un epicentre neuràlgic de talent, equips, organitzacions i empreses que van créixer en paral·lel a les competicions de gaming. El múscul de la ciutat jugava amb centres urbans com Madrid o Berlín -la capital real de certs videojocs a Europa-, però no perdia pistonada. Mediapro i la Lliga de Videojocs Professional (LVP) eren els principals motius d'aquesta situació. Com ja explicàvem ara fa tres anys, la situació propícia que va generar la pandèmia i el confinament va crear una espècie d'oasi on les marques, els aficionats i els clubs van entrar en tromba. Ara, però, els eSports a Catalunya i a l'Estat viuen un punt d'inflexió molt important.
El Grup Mediapro i l'LVP han obert una taula de negociació per aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) a gairebé una seixantena de treballadors. Tal com va relatar amb detall 2Playbook, aquesta retallada de plantilla respon a causes econòmiques. La principal, segons fonts consultades del sector dels eSports que han volgut mantenir el seu anonimat, és la caiguda en picat de les audiències de les competicions de videojocs competitius a l'estat espanyol en diverses plataformes com Twitch. Era una situació evidenciada per molts treballadors dels clubs i de la mateixa LVP, tant en privat com en públic, però aquesta realitat quedava relegada pel frenesí del dia a dia. Ara el tauler del joc ha quedat cap per avall.
La situació no escombra ni l'LVP ni les competicions lligades a la marca ni deixaran de retransmetre partits. De moment, és clar. L'operació no afectarà només l'estat espanyol, ja que l'empresa sota el paraigua de Mediapro té uns 182 treballadors arreu del món. Segons les dades extretes per 2Playbook, l'any passat la firma va facturar 10 milions d'euros, però era una caiguda del 41% interanual. Seguien perdent diners, van reduir aquestes pèrdues a la meitat, però l'esquerda actual segueix sent de 2 milions d'euros.
Quina és la veritable problemàtica de l'LVP? El 2019, Mediapro va comprar Fandroid al 100%, l'empresa propietària de la Lliga de Videojocs Professional. L'any següent, amb la pandèmia, els beneficis econòmics es van disparar gràcies a la situació de confinament i de consum audiovisual. Abans fins i tot de trobar-se amb aquest context, l'empresa que llavors encara dirigia Jaume Roures, va invertir 22 milions d'euros per adquirir Fandroid. Sis anys després segueixen arrossegant pèrdues.
Els eSports trontollen?
Segons fonts consultades pel Next, la intenció de Mediapro no és un altre que mantenir-se com la principal lliga d'esports electròniques de tot l'estat espanyol. És un fet que es mantenen en el lideratge i cap altre projecte, per molt amateur que hagi estat, els ha fet ombra. Però una remor de fons barrejat amb crítiques infundades i altres de més constructives han nedat al voltant de l'illa que suposava l'LVP en el panorama estatal dels eSports.
Per això mateix, quan el mitjà especialitzat Sheep Esports va publicar la primera notícia sobre l'ERO que afrontarien els treballadors, la comunitat dels eSports -especialment la de League of Legends i la de Valorant, amb influencers i creadors que aglutinen milions de seguidors- va respondre amb una imatge del conegut creador Suja: "Els esports estan en el seu millor moment". La ironia, una arma més utilitzada en aquest sector que els teclats o els comandaments, reflectia la precarietat amb la qual centenars de milers de persones han gaudit d'un producte que semblava destinat a enfonsar-se.
Diverses persones que han treballat a les sales de màquines de clubs de la Superliga, la competició del LoL a Espanya, han admès a Next -també preservant l'anonimat, perquè les represàlies no han estat menors en altres circumstàncies- que molts espectadors o aficionats "segur que no entenen la situació perquè han vist moltes marques patrocinant els videojocs", però recorden que "molts no són conscients de les grans quantitats de diners que van invertir i el poc retorn que han tingut".
Un cas flagrant és el d'Ibai Llanos, que no ha tingut cap problema a mantenir i sustentar l'equip de KOI en diverses modalitats i disciplines, amb grans inversions de marques, estructura financera i empresarial. Llanos és una rara avis en un sector que cada vegada es mou més cap a les personalitats individuals que fan streamings dels esdeveniments esportius que no pas aquelles retransmissions clàssiques que recorden als esports tradicionals, sigui el futbol, el bàsquet o el tenis.
Els eSports no estan tocats de mort perquè en els darrers anys el volum d'espectadors s'ha mantingut molt alt. Només amb les finals dels Mundials del LoL del 2024 es va arribar a un rècord: 6,9 milions d'espectadors només d'aquell esdeveniment. Si es comptabilitzaven xifres totals, des del 2017 i 2018 (amb grans xifres, d'entre 60 i 99 milions a tot el món), els anys posteriors no es baixava de 22 milions. Només en l'esdeveniment mundial. Si se sumen les competicions nacionals o regionals, la xifra creix encara més.
La incertesa i la por en un sector en constant canvi han generat un clima únic a les xarxes socials. Moltes de les grans veus de l'LVP, com han estat Jaime Mellado, Champi, Ulises, Wolk, ja han mostrat la seva tristesa per la situació a través d'X o Instagram.
Encara que els missatges siguin des de la perspectiva més funesta, fonts internes han deixat clar que s'obre un període de "reestructuració" i que caldrà calibrar els esforços i la situació actual.
La nostàlgia d'uns temps passats on els videojocs competitius a l'estat espanyol eren una espècie de nínxol per a uns centenars de persones ha tornat com un huracà després de veure com el somni de l'èxit hagi fet trontollar un dels sectors que més il·lusions ha generat a Barcelona en la població i els treballadors d'edat més jove.