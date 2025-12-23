Aquestes són les noves emoticones que ja estan disponibles als dispositius Android

Les emoticones s'han convertit en un element indispensable per a comunicar-nos. Tant que cada cop en necessitem més que descriguin millor les emocions que amb un codi fresc i, sovint, amb un toc irònic. El consorci Unicode, l'organització sense ànim de lucre encarregat de supervisar-ne el llistat, ha donat el vistiplau a ampliar l'oferta d'emojis disponibles, que ja es poden utilitzar en els dispositius Android. En total, n'hi haurà 163 de nous.
Tot i que se n'han aprovat 163, només set d'aquests seran completament nous. És a dir, que els 156 restants seran, en realitat, variacions d'aquests set o dels ja existents. Quant a les emoticones noves, aquestes seran les següents:
- Cara distorsionada: una cara amb les faccions un punt deformades, de manera que mostri confusió, incomoditat o una sensació estranya.
- Núvol explosiu: un núvol amb un gest enfadat, que servirà per expressar discussions, tensió o mal ambient.
- Orca: el mamífer marí, com a nou animal amb emoji.
- Criatura peluda: es tracta d'una figura semblant al Peus Grans, per a parlar de criatures misterioses o imaginàries.
- Trombó: un nou instrument de vent.
- Despreniment: representa un despreniment de terral, per a parlar de desastres naturals o situacions que es descontrolen.
- Cofre del tresor: un cofre tancat que simbolitza riqueses, secrets o recompenses.
Des d'Unicode assenyalen que cada nova emoticona tindrà diferents variacions de gènere i tons de pell. Amb aquestes noves incorporacions, es calcula que a finals de 2025 hi haurà 3.953 emojis en total.
Per poder provar les noves emoticones, has de tenir instal·lada al teu mòbil la versió beta d'Android 16 QPR3. Això sí, si parles amb una persona que no la tingui instal·lada no podrà veure les caretes que li enviïs, sinó que li apareixeran quadres buits. A la pàgina d'Emojipedia, però, pots veure com seran.
Per a la resta de persones que no tinguin Android i siguin usuaris d'altres sistemes, com ara iOS, aquestes 163 novetats no es podran veure fins a l'inici del 2026.