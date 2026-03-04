Xiuxiuejar, la nova xarxa social exclusivament en català, ja acumula més de 2.000 usuaris en 30 dies

Xiuxiuejar, la primera xarxa social exclusivament en català, segons el seu creador, acumula més de 2.000 usuaris actius i prop d’un centenar de nous registres diaris en el seu primer mes de vida. Metkhal Khalawi, establert fa vuit anys a Catalunya després de fugir de Síria, defensa la plataforma com una manera de fomentar la llengua i "controlar des d’aquí" les dades personals i els algoritmes, en un context global que qualifica de "complicat" per als usuaris de les grans plataformes. De moment, Xiuxiuejar només funciona en versió web, amb un sistema que Khalawi descriu com a "semblant a X", però preveu llançar una aplicació mòbil les pròximes setmanes per facilitar-ne l’ús i impulsar-ne el creixement.
Una xarxa social únicament en català, feta i controlada des de Catalunya. Amb aquesta premissa, Metkhal Khalawi, un refugiat sirià establert a Catalunya fa vuit anys, va decidir impulsar Xiuxiuejar. Va penjar una publicació a LinkedIn per veure si el projecte podia tirar endavant, i la resposta va ser positiva. "La gent ho va compartir i comentar, deien que era una iniciativa molt bona. Em va sorprendre molt, no pensava que agradaria tant", explica en declaracions a l’ACN. Després d’un procés de programació "molt difícil tècnicament, perquè ho feia tot sol", va llançar Xiuxiuejar a finals de gener.
Un mes després, la plataforma manté un creixement d’uns cent usuaris diaris i ja supera els 2.000 actius. La següent fase serà el llançament de l’aplicació mòbil. "He tingut alguns problemes amb l'Apple Store que solucionaré en dues setmanes. Després estarà disponible a Android i iPhone", diu. Amb això, confia, l’ús serà "més fàcil" i s’hi sumaran més usuaris. A llarg termini, Khalawi vol que la plataforma integri altres serveis, com lectors de notícies o compres en línia.
La motivació principal, explica, és impulsar la llengua i crear un espai amb "control" de les dades personals i els algoritmes. "El servidor està allotjat a casa meva. Aquestes dades no surten fora: no van ni a Google, ni a X, ni a cap plataforma americana. Està feta aquí, per i per a catalanoparlants", assegura. En un moment global "molt complicat", especialment als Estats Units, afegeix, les dades personals dels usuaris de les grans plataformes "es fan servir per entrenar intel·ligència artificial i per a controlar-nos". Khalawi vol que Xiuxiuejar sigui un "racó" per als catalans per "evitar dependre al màxim" d'aquestes grans plataformes.
L’aplicació funciona de manera semblant a X: un feed vertical on es mostren totes les publicacions, que aquí s'anomenen Xius, un nom "original i que reflecteix la identitat" catalana, amb un límit de 280 caràcters. Entre les opcions actuals hi ha els 'Espais', grups per parlar de temes diversos com astronomia, jocs de taula, còmics, arquitectura o patrimoni històric. També hi ha la paraula del dia, amb una definició i possibilitat d'interactuar-hi. Aquestes eines, diu Khalawi, s'emmarquen en la seva voluntat de promocionar la llengua. En un futur, espera incloure eines per a l’intercanvi d’idiomes per a persones que estiguin aprenent català.
Tot i el "bon funcionament" de la pàgina en el primer mes des del llançament, Khalawi s'ha trobat amb comptes falsos que imitaven famosos o personatges públics. "He hagut d'anar moderant i bloquejant aquests comptes, i ara l'objectiu és intentar arribar als reals perquè s'hi inscriguin," explica. Khalawi creu que la presència de personatges públics pot catalitzar la plataforma i confia que, amb una eina de verificació, guanyarà "la confiança" de les personalitats.
Khalawi combina el desenvolupament de l’aplicació amb la difusió i la captació de personalitats, a més de la vida familiar i la seva feina personal. "És complicat i són moltes hores. A vegades treballo fins a les tres de la matinada", afirma rient. "De moment vull continuar fent-ho jo sol per mantenir la meva visió i posar els fonaments de la plataforma", assegura.
De fugir d'Estat Islàmic a Molins de Rei
El nom de la plataforma, Xiuxiuejar, està lligat a la seva experiència com a refugiat. El 2017, quan va arribar a Catalunya i va començar un curs de català a Molins de Rei, la professora li va preguntar quina era la seva paraula preferida. "Vaig dir xiuxiuejar. És molt suau, molt bonica. S’assembla molt a una paraula àrab, waswasa, amb un significat similar", explica.
Khalawi va aconseguir sortir de Síria el 2015, fugint d’una presó de l’Estat Islàmic on va estar tancat dues setmanes. "Vaig fer tres mesos de camí només per sortir de Síria, gairebé em van matar", relata. Després va anar a Turquia, on va treballar en fàbriques a Istanbul "16 hores al dia", i posteriorment a Grècia, en un trajecte "molt complicat" on gairebé va perdre la vida al mar "diverses vegades." Allà va conèixer una catalana amb qui es va traslladar a Molins de Rei, on va iniciar el procés d’asil el 2017. La vida a Catalunya també li va permetre completar la carrera d’enginyeria electrònica, que no havia pogut acabar a Síria a causa de la guerra.