Creen l'aplicació definitiva per als amants dels calçots: així és CalçotApp

Gerard Cañellas Prades (La Riera de Gaià) i Arnau Pérez de Tudela Guasch (Valls) han creat la primera aplicació per als amants dels calçots, la CalçotApp. Presenten aquesta eina com una manera de dinamitzar, promocionar i fer pedagogia de la calçotada. D'aquesta manera els productors de calçots, els restaurants i les empreses de salses, poden estar connectats i a l'abast dels consumidors de manera ràpida i senzilla.
A més de l'aplicació, tenen una web on segons Pérez intenten "parlar d'aquelles coses que passen al voltant de la calçotada", per exemple, La Gran Festa de la Calçotada del 25 de gener a Valls. La idea va sorgir fa gairebé un any i mig amb la intenció de facilitar l’accés a informació pràctica i fiable sobre tots els agents que la fan possible i així, també, impulsar el turisme gastronòmic i "cobrir una necessitat de mercat".
L'app consta d'un mapa interactiu que permet a l'usuari trobar els restaurants i serveis relacionats amb els calçots més propers a partir de la seva ubicació. Cada establiment involucrat té una fitxa amb les dades de contacte i les seves xarxes socials per facilitar la comunicació entre tots els agents implicats.
Aplicació gratuïta
L'aplicació està disponible des de fa un mes per dispositius Android i iOS i és gratuïta. Amb aquesta eina els creadors pretenen donar a conèixer i donar valor al negoci de la calçotada des de Valls a Catalunya i fins a la resta del món. L'aplicació ja compta amb més de 500 establiments i empreses incorporades, Pérez destaca que continuen rebent peticions d'empreses que volen que els incloguin. Podeu descarregar-vos l'aplicació en aquest enllaç.
Tant l'aplicació com la web han donat bons resultats i Pèrez -content i satisfet destaca que "les entitats del voltant estan contentes". A banda, explica a Nació que en tot aquest temps que porten, han sortit moltes idees de cara l'any vinent.