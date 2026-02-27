La deriva d'Ibai Llanos i les llàgrimes per Warner

Fa una setmana, el mediàtic Ibai Llanos certificava la seva deriva audiovisual amb un vídeo que va provocar molts maldecaps (i massA clips virals): col·locava el polèmic Xokas contra "vuit haters" i li donava carta blanca perquè refutés tothom amb un argument universal. És a dir, "tinc raó pels meus pebrots". Llanos copiava un format on personatges com Charlie Kirk van agafar rellevància als Estats Units (molts han vist diverses entregues de Jubilee, la plataforma que ho promocionava). Una teatralització de la batussa digital que ens trobem cada hora de cada dia de cada setmana a una plataforma com X, marcada per uns algoritmes que premien l'esbroncada, la viralització de qualsevol cosa i els arguments populistes de la ultradreta.
Ibai deixava ben clar que es troba molt lluny, a nivell argumental de cara el públic, d'aquell jove que parlava d'impostos amb Jordi Évole. Pot afirmar el que vulgui de cara a a la galeria, però només cal veure els títols i les miniatures dels seus vídeos de YouTube per corroborar que ara, el més important, és arrossegar audiència sigui com sigui. I ho ha certificat amb el vídeo del Xokas.
La gran majoria dels espectadors i dels usuaris dels seus vídeos són menors. Ho sap. Donar llum verda a un personatge com el Xokas i els seus arguments surrealistes com que "el govern espanyol ha 'ficat' mig milió d'immigrants a Espanya perquè votin" sense ni tan sols fer un mínim de fact checking només fa que engreixar el monstre reaccionari que campa lliurement entre els nostres adolescents i joves. I encara que sembli mentida, aquesta deriva d'Ibai i aquest vídeo estan més lligats que mai a una qüestió d'actualitat com és la de Netflix, Warner i la Paramount.
El gegant vermell s'ha retirat de la pugna per comprar la Warner Brothers i deixa que la de la Paramount, lligada al trumpisme, pugui ser l'única oferta vàlida per adquirir la multinacional audiovisual. És una situació inusual, majúscula i greu per entendre que el poder dels MAGA i de la figura de Donald Trump farà el salt a un escenari mainstream i d'un impacte internacional. Encara que les xarxes ploren de valent el fet que Netflix s'hagi retirat d'aquesta operació de compra, el futur no sembla gens esperançador per a un Hollywood que ha estat una de les dianes preferides del president dels Estats Units.
El país viu una espècie de nova era d'oscurantisme i assenyalaments que pot derivar en una segona cacera de bruixes. Com si tornessin a l'etapa del terror vermell i d'una Guerra Freda que es lliurava també en platós, sets de rodatge i estudis de gravació. Sembla mentida, però les derives d'Ibai Llanos i Hollywood, ara, estan més lligades que mai.
