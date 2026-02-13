L'excitació per substituir Hollywood per una IA

L'aparició de Seedance 2.0, una altra intel·ligència artificial generativa que ha demostrat la capacitat tecnològica d'avançar en temps rècord sobre aquestes eines, ha desfermat eufòria a les xarxes socials. Especial incidència a la plataforma X, llar dels acòlits d'Elon Musk i de les IA generatives que busquen satisfer les fantasies de ficció de molts usuaris que no sabrien dibuixar un cercle amb un compàs. Davant l'arribada d'aquesta nova plataforma, els gurús d'aquestes eines han començat a llançar un missatge apocalíptic que s'ha fet viral: "We are cooked".
Traduït en català és bàsicament una espècie d'expressió que ve a dir que "estem acabats". La diana la col·loquen a Hollywood (com si fos una indústria acabada de néixer) i asseguren que, després de veure que milers de persones poden "reescriure" finals de sèries, crear encreuaments de personatges com una batalla entre en Goku i en Doraemon que sembla realista, el cinema "ja no serà el mateix". La proliferació d'aquesta mena de plataformes d'intel·ligència artificial està obrint una esquerda en una temàtica la qual molts usuaris que tenen ganes de creure's Steve Jobs o Steven Spielberg (una barreja de tots dos) no tenen en compte: la legalitat.
Les IA com Seedance tenen la mateixa capacitat de crear una pel·lícula, una sèrie, una imatge o una escena de manera original com la que té una cadira d'escriure una tesi doctoral i presentar-la. Una IA com aquesta roba, plagia, copia i reprodueix, sense pagar ni un cèntim de drets d'autor, centenars de projectes creats per talents com els grans cineastes, animadors, guionistes, productors o dibuixants de les darreres vuit o nou dècades. Una voràgine sense precedents segueix sense control a les xarxes que utilitzen els nostres adolescents, els nostres joves i els nostres companys de societat que viuen aliens a diferenciar que és desinformació i que no.
A sobre, ara, tots aquests gurús (amb centenars de milers de seguidors cada perfil) volen fer-nos creure que eines que es dediquen a vampiritzar tot el que s'ha creat anteriorment i fer-ho servir en benefici de les dèries personals és un "avenç tecnològic". Estem obrint portes i finestres molt perilloses perquè ens estan entrant missatges i idees encara més desestabilitzadors. En quin moment veure un Tom Cruise i un Brad Pitt generats per IA apallissant-se mútuament en una escena sense ànima, amb tot d'errors (els anomenats IA Slops) i un guió pèssim ens ha de fer celebrar alguna cosa?
I els drets d'imatge? I el dret a l'honor? I la vulneració de la privacitat? No són paròdies, no són caricatures. Hi ha comptes, amb el verificat d'X, que promocionen això, roben contingut creat a partir de robatoris (quina matrioixca, tu) que estan guanyant diners per les interaccions generades. No us deixeu enganyar, feu el favor. Hollywood només tindrà problemes si hi ha prou gent que decideix ser tan badoc amb les llums de Nadal falsificades que ens prometen aquestes IA. Gent, seny, que prou problemes tenim.
