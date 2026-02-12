Estrella Damm celebrarà el seu 150è aniversari amb una gran festa al Fòrum: Oques Grasses, 31 Fam, Love of Lesbian...

Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume seran els protagonistes del 150è aniversari d’Estrella Damm, que ha organitzat una jornada de concerts el dissabte 16 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona. Les entrades de La Festa dels 150 anys d’Estrella Damm es podran adquirir a partir del pròxim 23 de febrer. Concretament, hi haurà 20.000 entrades disponibles, 3.000 de les quals es podran comprar a un preu de 50 euros. Les 17.000 restants es podran aconseguir a través d’una promoció especial als bars i restaurants de Catalunya i Andorra.
La companyia catalana vol aglutinar la màxima munió de gent possible. Per això, a partir del pròxim 23 de febrer a les 12:00 del migdia, ja hi haurà 20.000 entrades disponibles i diferents maneres d’accedir-hi. De totes aquestes, 3.000 es podran comprar directament a través de la web (en aquest enllaç) a un preu de 50 euros, amb despeses de gestió i una consumició incloses. Les 17.000 entrades restants es podran aconseguir a través d’una promoció especial als bars i restaurants de Catalunya i Andorra.
Com han fet en altres ocasions, Estrella Damm incentivarà els consumidors dels seus productors a participar en un sorteig per aconseguir les 17.000 entrades restants. Caldrà recollir 25 collarins promocionals de les ampolles retornables –que es podran trobar des de mitjans de febrer– i introduir el codi del dors al mateix enllaç de la web (aquest) per obtenir un descompte de 25 euros sobre el preu de l’entrada. O cosa equivalent: un 50% de descompte.
La promoció tindrà dues fases. Els primers 10.000 descomptes s’assignaran directament a les primeres persones que introdueixin els 25 codis. Un cop exhaurits, els 7.000 descomptes restants de 25 euros se sortejaran entre totes les persones que hagin continuat introduint codis, fins al 12 d’abril de 2026.