Lia Kali guanya el Gran Premi del Jurat i el Premi del Públic als Music Moves Europe Awards 2026

L'artista Lia Kali (Barcelona, 1997) ha estat la gran protagonista dels Music Moves Europe Awards (MME Awards) 2026 en guanyar tant el Gran Premi del Jurat com el Premi del Públic en la cerimònia celebrada aquest dijous al festival Eurosonic Noorderslag (ESNS), a Groningen (Països Baixos).
En edicions anteriors, els premis havien distingit Rosalía o Queralt Lahoz. Els MME Awards són el premi de la Unió Europea dedicat al talent emergent i compten amb el suport del programa Creative Europe. El palmarès s’ha completat amb cinc MME Awards per a Camille Yembe (Bèlgica), Carpetman (Ucraïna), Della (Xipre), Sarah Julia (Països Baixos) i Sofie Royer (Àustria).
El comissari europeu d’Equitat Intergeneracional, Joventut, Cultura i Esport, Glenn Micallef, ha felicitat les guanyadores i ha destacat que l’escena musical europea “continua creixent gràcies a la seva diversitat, creativitat i a veus artístiques valentes”.
En total, s’han lliurat set guardons: cinc MME Awards, el Gran Premi del Jurat i el Premi del Públic. Cada premiada rep 10.000 euros, mentre que el Gran Premi del Jurat incorpora 5.000 euros addicionals per a gires sostenibles i el Premi del Públic està dotat amb 5.000 euros.
A més de Rosalía, en les darreres edicions, els MME Awards han reconegut artistes que després han consolidat trajectòries internacionals, com Dua Lipa, Stromae o Christine and the Queens, entre d’altres.