La segona edició dels Premis CRIT ja té data i incorpora novetats

Els Premis CRIT preparen la segona edició amb un conjunt de novetats que busquen apuntalar uns guardons que impulsen el sector digital i cultural en català del nostre país. Ja hi ha data per a la celebració de l'esdeveniment: el 14 de maig. L'anunci arriba de la mà de l'obertura de la inscripció perquè creadors i creadores puguin presentar la seva candidatura a través de la pàgina web oficial (aquí teniu l'enllaç). Ho podran fer fins el pròxim 7 d'abril.
La gala, que buscarà reconèixer el talent emergent i consolidat de la creació de contingut digital en català, reunirà creadors, creadores, professionals del sector, institucions i representants culturals. Impulsats per 3Cat, Accent Obert i l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, els Premis CRIT van néixer amb la voluntat de visibilitzar, prestigiar i professionalitzar la creació de contingut en català a les xarxes socials. Els guardons reconeixen projectes, creadors i creadores que utilitzen la llengua catalana per informar, entretenir, divulgar o generar comunitat en l'entorn digital.
Com en la primera edició, la gala dels CRIT premiarà els millors projectes de creadors i creadores, a més de les seves figures individuals, en àmbits de creació digital, ja sigui des de l'entreteniment o la divulgació passant per la cultura, el compromís social o qüestions estrictament d'actualitat. En aquesta segona edició, els premis incorporen noves categories, com la de Millor Projecte Independent, i amplien els àmbits temàtics amb Videojocs i Oci Alternatiu. A més dels guardons concedits pel jurat professional, també s'hi matindrà una categoria votada pel públic que reconeix el Vídeo Més Icònic de l'Any.
Nova edició marcada per afegir categories i la intenció d'apuntalar el projecte
La primera edició, celebrada el juny de 2025 al Teatre Nacional de Catalunya, va reunir a més de 800 persones vinculades al sector digital i cultural i va reconèixer algunes de les veus més destacades de l'ecosistema digital en català. Entre els principals guardonats hi van destacar Fran Tudela, conegut com a Cabrafotuda, premiat com a Millor Creador de l’Any, i el pòdcast La Turra, liderat per Alba Riera, que va rebre el guardó a Millor Projecte de l’Any.
Altres projectes reconeguts van ser Déus i Simis com a Projecte Més Innovador i la campanya Amunt País Valencià com a Millor Campanya Digital. Amb aquesta segona edició, els Premis CRIT continuen reforçant la presència del català a internet i donant suport a una nova generació de creadors i creadores que ja s'han convertit en referents culturals i comunicatius a les xarxes. L'esdeveniment aspira a consolidar-se com un punt de trobada anual per a la indústria digital en català i com una plataforma per impulsar noves oportunitats per al talent creatiu del país.