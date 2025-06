Cabrafotuda, La Turra i Déus i Simis triomfadors en els primers Premis CRIT

La primera edició dels Premis CRIT ha volgut fer valdre el talent digital en català. La gala, presentada per la periodista valenciana Nerea Sanfe i el meteoròleg de 3Cat Gori Masip, ha reconegut setze creadors i projectes de contingut digital en llengua catalana en categories generals i temàtiques.

El premi a Millor Creador de l’Any ha estat per a Fran Tudela, conegut com a Cabrafotuda, pel seu estil directe, irònic i compromès amb la realitat social i política, en especial del País Valencià. Per altra banda, el guardó a Millor Projecte de l’Any ha estat per a La Turra, programa de 3Cat de debats i actualitat conduït per Alba Riera.

En les categories generals també s’ha premiat el pòdcast musical Déus i Simis com a Projecte més innovador, la campanya Amunt País Valencià! com a Millor Campanya Digital i Constança Ramis (@Co.torrita) com a Creadora Emergent. El guardó a Millor Vídeo de l’Any, escollit per votació popular, ha estat per al creador de contingut Alegria de Poble, pseudònim de Rixi Barberà, per un vídeo viral sobre els efectes de la dana a Algemesí.

La gala ha tingut un marcat accent valencià, tant pels guardons que han aconseguit els influenciadors del País Valencià com per les consignes contra el govern de Mazón. Durant la recollida dels guardons s’han sentit crits contra el president popular per la seva gestió de la dana i alguns creadors n’han demanat la dimissió alçant el primer dient "Mazón dimissió".

Altres guanyadors des del prisma temàtic

Pel que fa a les categories temàtiques, els reconeixements han estat per a El dolcet pal cafè (Entreteniment), Cabrafotuda (Informació i actualitat), Neurones Fregides (Divulgació científica), Lefki.B (Art i cultura), Blanca Trull (Compromís social), Parlars Mallorquins (Llengua), ‘La Ruta dels Esmorzars’ (Gastronomia), Parisio Productions (Humor), Cèlia Espanya (Estil de vida) i un reconeixement ex aequo per Kajol Escútia i Loren Muñoz (Esport).

L’acte ha estat impulsat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), 3Cat i Accent Obert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i s’ha pogut seguir en directe per 3Cat i el canal de YouTube del vertical juvenil Som EVA.