Simón Perez, streamer expert en economia que es drogava en directe, ingressat en un centre psiquiàtric

Els assessors financers Simón Pérez i Silvia Charro van fer-se virals l’any 2017 arran d'un vídeo en què parlaven de les hipoteques a “tipo fijo”. En aquest clip de Periodista Digital, la parella apareix delirosa, aparentment sota els efectes d’alguna substància. La seva actuació va costar-los l’acomiadament del mitjà, a més de les seves respectives feines, però va permetre’ls poder començar a viure dels seus canals a internet.

En els vídeos consegüents a la plataforma Kick, Pérez rebia donacions a canvi de dur a terme reptes humiliants proposats pels seguidors i consumia en directe diferents tipus de drogues. Avui, després d’anys de descens per les seves addiccions vinculades també a la pressió mediàtica, l’streamer ha ingressat voluntàriament en un centre psiquiàtric.

“Abans d'ingressar ha provat de deixar de consumir, però no ho ha aconseguit i ha decidit recórrer a professionals”, ha dit Charro, que també ha explicat que si no n’hi ha prou amb aquest ajut sanitari, optaran per una clínica de desintoxicació. “Si us plau”, ha demanat, “no escriviu en Simón perquè s'escapi o oferint-li droga (...) Intentem que canviï de rumb i no es mori l'any que ve”.

Sobre el futur de la parella a internet, Charro ha dit que, de moment, no atendran les xarxes socials ni els missatges i que, quan tornin, canviaran radicalment els continguts dels seus canals, talment com el seu estil de vida. “Sé que molta gent se n'anirà perquè venien pel sarau, però intentarem centrar el contingut en les inversions i en els productes financers. Els temes d'oci o de reptes seran en Simón fent esport i cuidant-se”.

Simón Pérez era professor a l'Escola Internacional d'Administració i Finances de Madrid, i Silvia Charro treballava per a la immobiliària Engel&Völkers. Després dels acomiadaments respectius, van perdre credibilitat, suport familiar i estabilitat econòmica fins al punt d’haver de anar-se'n a viure en un cotxe.

Amb el negoci del seu canal a Kick i la momentània recuperació econòmica, van fundar, primerament, Neotecalia, una consultora econòmica que va fracassar quasi de manera automàtica i, després, Green Capital, una empresa de derivats del cànnabis medicinal amb seu a Macedònia del Nord. Aquesta darrera va resultar rendible, al començament; tanmateix, ara alguns dels seus socis els reclamen judicialment pels fons desapareguts.