Explicar els teus problemes a ChatGPT pot ser perillós

Les capacitats del ChatGPT semblen gairebé infinites i, alguns usuaris joves, ja han començat a utilitzar-lo com a una mena de psicòleg particular i a l'abast de només un clic. El problema d'aquest ús no deixa de ser que la persona a qui se li està confessant una preocupació, un problema greu o lleuger o un malestar psicològic no és una persona, sinó una intel·ligència artificial que s'entrena a partir de les preguntes i respostes que se li fan.
Aquest comportament per part de les joventuts pot respondre a una manca de recursos econòmics per anar al psicòleg, a la vergonya o por d'expressar un problema que es viu o a l'aïllament social amb què viuen alguns joves que no tenen un espai social segur on poder obrir-se emocionalment.
Com explica el psicòleg Antoni Baena, coordinador del Comitè de Psicologia del Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya, per al "Via Lliure" de RAC1, aquesta pràctica té conseqüències i riscos d'efecte rebot: “Moltes vegades et dona la raó, quan el que caldria és confrontar per ajudar-te a millorar. Això enganxa, però no sempre és terapèutic”.
No tenir un espai social segur i còmode
Explicar-li els problemes personals a través de converses en línia al ChatGPT pot ser una manera de, a molt curt termini, evadir la sensació de soledat entre la joventut que ho pateix.
Però, com explica Baena a RAC1, "ens preocupa que persones amb problemes seriosos arribin al psicòleg massa tard i en una situació més complicada". És per això que els professionals de la psicologia recomanen, sempre, consultar un expert abans d'utilitzar qualsevol eina d'intel·ligència artificial per solucionar problemes greus que corresponen a malestars mentals, emocionals o sentimentals.
El ChatGPT no té recursos ni eines psicològiques
Aquesta eina artificial no està preparada per resoldre situacions d'emergència ni problemes greus del nostre dia a dia, sobretot quan ha de donar una resposta a un tema molt personal que ens travessa, ja que, de nou, és una IA programada que no pot activar cap protocol ni dinàmica de cura o d'intervenció per ajudar les persones a travessar un mal moment.
Així i tot, la IA pot resultar útil per a la psicologia. Com expressa Baena, es poden incorporar eines com el ChatGPT a la psicologia sempre que estiguin controlades i contrastades per professionals. "Només quan darrere hi hagi un professional que n’estableixi límits i criteris", conclou el psicòleg.