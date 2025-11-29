Roben 600.000 euros a una dona amb l'«estafa d'Aquaman»: es feien passar per Jason Momoa amb IA

En l'era digital i, encara més, amb la revolució de la intel·ligència artificial (IA), les estafes s'han traslladat en gran part a internet i cada vegada són més originals per tal d'esquivar les mesures de seguretat i l'educació digital de la població. Per això, no és la primera vegada que una persona cau en una estafa emocional protagonitzada per un (fals) actor de Hollywood.
Tal com informa el diari Daily Mail, una dona ha donat fins a 570.000 euros a uns ciberdelinqüents que es feien passar per l'actor i model Jason Momoa, conegut per sèries com Joc de trons i pel·lícules com Aquaman. Ho feien amb l'ajuda de la IA i la víctima va arribar a estar tan convençuda de la veracitat dels missatges i vídeos que s'intercanviaven que va arribar a transferir prop de 600.000 euros.
L'estafa del fals Jason Momoa
L'estafador va enganyar la dona, que és vídua i activa en un fòrum de fans de l'actor, fingint que era Momoa i que estava enamorat d'ella, fins al punt que van començar una relació per internet. Per demostrar-li la seva identitat, li enviava vídeos fets amb IA en què li demanava diners per construir la casa dels seus somnis, de la parella, a Hawaii.
Segons l'estafa, Momoa tenia tots els diners invertits en projectes cinematogràfics i necessitava que ella fes el primer pas per construir la seva llar conjunta. Aleshores, la víctima va vendre la seva casa de Cambridgeshire i li va transferir els diners al ciberdelinqüent.
Si bé, en aquell moment l'home va desaparèixer i va deixar de contestar els seus missatges. "Pot semblar una bogeria, però és real i ha deixat una dona vulnerable sense casa", ha declarat un agent de la Policia de Cambridgeshire als mitjans de comunicació.