El significat de mossegar-se les ungles, segons la psicologia

Menjar-se les ungles és un trastorn psicològic: l'onicofàgia. Aquest hàbit que molta gent practica sense pensar-hi gaire, pot arribar a convertir-se en un trastorn compulsiu amb conseqüències físiques i psicològiques. Pot afectar l'aparença de les mans, però també pot portar problemes de salut, des de danys en les dents fins a infeccions a la pell.
Sigui com sigui, la psicologia tradueix el fet de menjar-se les ungles i existeix una extensa bibliografia científica que confirma els resultats. Les principals conclusions indiquen que menjar-se les ungles està estretament relacionat amb l'estrès, l'ansietat i la frustració, però també amb un estat d'ànim del qual no se'n parla tant.
Es tracta de l'avorriment i l'obsessió. De fet, l'onicofàgia no sol presentar-se de forma aïllada, ja que les persones que en pateixen tenen més possibilitats de desenvolupar altres conductes obsessives. Per exemple, els nens poden començar a menjar-se les ungles davant de canvis importants, com un canvi d’escola, l’arribada d’un nou germà o la pèrdua d’un familiar.
A més, l'onicofàgia sovint s'associa amb altres trastorns, com la tricotil·lomania (arrencar-se els cabells) o la mucomania (menjar-se les secrecions nasals). Aquestes conductes tenen en comú la necessitat de controlar l'estrès mitjançant accions repetitives que ofereixen un alleujament temporal, però que a llarg termini poden ser perjudicials.
Com tractar l'onicofàgia?
Tot i que no existeix un tractament únic per a l'onicofàgia, hi ha diverses estratègies que poden ajudar a controlar aquest hàbit. Algunes de les recomanacions inclouen:
- Cuidar les ungles: mantenir-les netes i ben tallades pot reduir la temptació de mossegar-les. A més, pintar-les amb un esmalt de sabor amarg pot dissuadir la persona d'intentar menjar-se-les.
- Identificar els desencadenants: moltes persones es mosseguen les ungles en situacions d'estrès o avorriment. Identificar aquests moments pot ajudar a prevenir la compulsió.
- Teràpia conductual: la teràpia conductual s'ha demostrat eficaç en molts casos, ja que permet identificar els desencadenants i reemplaçar l'hàbit per altres accions més positives. Una tècnica popular és la de "substitució d'hàbits", on la persona aprèn a reemplaçar el costum de mossegar-se les ungles per una altra acció menys perjudicial.
- Consultar un professional de la salut mental: en casos severs, un psicòleg pot oferir suport per reduir l’ansietat i treballar en el control dels impulsos.