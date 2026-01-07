Un estudi català descobreix com detectar l'Alzheimer a través d'una punxada al dit

La medicina avança de pressa, i els mètodes de detecció de les malalties també. Els investigadors busquen maneres per poder identificar símptomes l'abans possible. I ho fan amb tècniques inversemblants. L'última vincula una punxada al dit amb l'alzheimer.
Un estudi català ha validat un nou procediment que detecta biomarcadors clau per al diagnòstic de l'Alzheimer a través d'una punxada al dit, a partir de sang capital seca. Es tracta d'una investigació liderada per un equip científic d'Ace Alzheimer Center Barcelona, que apunta que la precisió diagnòstica d'aquest procediment, poc invasiu i amb un cost baix, és del 86%. Aquest mètode permet enviar mostres tot evitant la venipunció i sense necessitat d'equips per al processament de la mostra i la refrigeració. Així, podria facilitar la identificació de pacient de risc, la detecció precoç i un diagnòstic accessible, també en zones rurals o en centres sanitaris amb recursos limitats.
Amb la punxada al dit, s'obté una gota de sang que es diposita en una targeta especialitzada capaç de separar automàticament les cèl·lules sanguínies del plasma. Aquesta targeta es pot enviar per correu ordinari al laboratori, sense necessitat de refrigeració o transport urgent. Allà, amb tecnologia ultrasensible es quantifiquen els biomarcadors de la malaltia.
L'objectiu d'aquest nou procediment és accelerar la detecció de persones que tenen risc de patir la malaltia i agilitzar la derivació a unitats especialitzades. Es tracta de "democratitzar l'accés al diagnòstic precoç", apunta Xavier Morató, director de la unitat d'assajos clínics d'Ace Alzheimer Center. Els investigadors també estan explorant la possibilitat que les persones puguin recollir la mostra al seu domicili i enviar-la directament al laboratori. Fins ara, la confirmació de la patologia amiloide requeria una punxada lumbar o neuroimatge molecular, procediments que són més invasius i més cars, amb un accés més limitat.