Un expert en longevitat desmenteix un dels mites de salut més estesos: «No és com posar-te un microones al cap»

Un dels mites més estesos sobre la tecnologia és que qualsevol aparell que funcioni sense cables, pot fer mal a la salut. Ja sigui dormir amb el mòbil al costat, utilitzar molt temps la tauleta, les ones electromagnètiques del microones o, un dels més recents: dur auriculars que funcionin amb Bluetooth.
El metge expert en longevitat, Patricio Ochoa, ha explicat al seu perfil de TikTok com afecta l’ús dels auriculars sense fils, que fan servir actualment la majoria de les persones pel carrer, per aclarir dubtes sobre els seus possibles efectes davant la comparació popularitzada a xarxes de les ones del microones amb l'ús de Bluetooth als auriculars sense fils.
El mite dels auriculars sense fils
Ochoa explica "sense alarmisme i amb compromís científic" que comparar el Bluetooth amb un microones és exagerat. Tot i que funcionen amb ones similars, a 2,4 GHz, és a dir, que "l'ona es mou 2,4 milions de vegades per segon"; la diferència clau és la potència energètica.
@dr.patricio_ochoa “Un microondas en tu cabeza” Suena fuerte… y claro que asusta. A todos nos ha salido ese video que te deja pensando ¿y si sí?. Pero la realidad es mucho menos dramática. Sí, Bluetooth y microondas usan ondas parecidas, pero la diferencia está en la energía. Un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células. La ciencia lo ha medido, literalmente. De hecho, la OMS y revisiones científicas recientes no han encontrado evidencia sólida de daño cerebral o cáncer por usar audífonos Bluetooth. ¿Riesgo cero absoluto? En ciencia casi nada lo es. Pero con lo que sabemos hoy: no te estás friendo el cerebro por escuchar música. Y si aún te da ansiedad, usar cable también está bien. Pero que no te de miedo. #drduck ♬ original sound - Dr. Duck
"Que tingui la mateixa freqüència no significa que tingui el mateix efecte al cos", explica l'expert en longevitat. Ja que la freqüència a què emeten les ones ambdós aparells fa referència a "com vibra l'ona", no a "com és de poderosa", aclareix Ochoa. Segons detalla, els auriculars emeten nivells molt baixos en comparació a la potència d'un microones, de fet, són nivells insuficients per escalfar el cervell o provocar dany neuronal.
"Uns auriculars de Bluetooth utilitzen mil·liwatts", és a dir, milions de vegades menys potència que els "watts" amb què funcionen els microones. Per aquest motiu, usar-los no provoca cap dany físic, de fet, les evidències científiques fins ara no han establert una relació sòlida entre l’ús d’aquests dispositius i l'aparició de càncer.
Tot i això, no significa que no influeixin en res en el nostre cos, de fet, com no es pot demostrar ni descartar, no es pot dir científicament que l'ús d'auriculars amb Bluetooth provoquin danys al cervell. Per aquest motiu, Ochoa recomana que si, tot i això, es continuen tenint dubtes sobre el que pot provocar en el nostre cos aquest tipus d'aparells sense cables, utilitzem auriculars amb cable, una solució senzilla i barata!