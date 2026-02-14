Controla els nivells d'humitat de dins de casa: aquests són els efectes en la salut

Després d'uns dies plujosos durant els quals no es pot estendre la roba fora de casa i la humitat augmenta a tot arreu, augmenten també els riscos per a la salut provocats, justament per la mateixa humitat; uns riscos que no molta gent coneix i que els doctors no han passat desapercebuts: la meteorologia també influeix en el nostre benestar físic i emocional.
Segons l'estudi "Relative Humidity and Its Impact on the Immune System and Infections" publicat en la revista científica International Journal of Molecular Sciences, la humitat de l’aire és un factor clau per a la salut que sovint passa desapercebut. Tant un ambient excessivament sec com massa humit pot afavorir la propagació de virus i bacteris, a més d’agreujar problemes respiratoris habituals com l’asma, les al·lèrgies o la bronquitis.
Com incideix la humitat en la salut
Diversos estudis apunten que una humitat equilibrada ajuda el cos a defensar-se millor, ja que facilita la neteja natural de les vies respiratòries i dificulta la supervivència dels patògens. Tot i això, els especialistes recorden que la humitat no actua sola: sovint es combina amb altres factors com la contaminació, els al·lèrgens o la presència de floridura.
La humitat elevada a l’ambient afavoreix l’aparició d’àcars i floridura, dos elements que poden desencadenar problemes respiratoris, com explica la doctora Natalia González Florido a El Debate. "Els ambients humits afavoreixen la proliferació d'àcars i floridura", aclareix, "que són dos desencadenants freqüents de crisis asmàtiques", destaca la pneumòloga. A més, pot agreujar símptomes com la falta d’aire, la bronquitis o la rinitis al·lèrgica. També pot tenir efectes sobre la pell, amb l’aparició d’irritacions o èczemes.
D’altra banda, el fred humit provoca una sensació més intensa de baixada de temperatura, que genera incomoditat, cansament i dificultats per concentrar-se. L’aire carregat costa més de respirar, fet que incrementa la fatiga. Aquest context pot accentuar dolors articulars o reumàtics i empitjorar la qualitat del son, cosa que repercuteix directament en l’energia diària i en l’estat d’ànim.
Consells per reduir la humitat a casa
Per aquests motius, els experts recomanen una bona ventilació, l’ús de deshumidificadors o humidificadors segons el cas, i una correcta higiene dels espais per garantir un entorn més saludable. Aquestes poden ser mesures senzilles, però efectives per reduir infeccions i millorar la qualitat de l’aire que respirem cada dia.
També és recomanable utilitzar la calefacció amb moderació, activar l’extractor quan es cuina. Altres gestos útils són limitar el nombre de plantes d’interior i evitar estendre la roba dins de casa, especialment en espais poc ventilats, per impedir que la humitat es concentri encara més.