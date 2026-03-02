Els trucs d'una especialista del son per dormir bé: evita l'error dels «cinc minuts més»

Descansar és tan important que de mètodes per fer-ho millor hi ha mil i un, de la mateixa manera que hi ha moltes preguntes. Tothom utilitza despertador per despertar-se als matins, però molta gent es pregunta si realment és saludable, com també si és bo ajornar les alarmes... Per això, Europa Press ha entrevistat un científic perquè respongui les preguntes amb el màxim de rigor.
Merijn Van de Laar és científic, escriptor i terapeuta del son, i assegura que despertar-se amb despertador "no és intrínsecament perjudicial, però pot ser pertorbador si et desperta en una fase de descans profund".
"Els despertadors ens poden ajudar a despertar-nos abans del nostre ritme natural, però també poden contribuir al jet-lag, especialment sí el nostre ritme natural del son és molt diferents de l'horari que se segueix. En definitiva, el millor mètode per despertar-se és aquell que preserva la qualitat i la regularitat del son, però això no sempre es pot aconseguir donat el ritme laboral i totes les obligacions", explica el científic en el deu darrer llibre How to sleep like a caveman.
Alguns del mites més sonats
Sobre el dubte envers si és dolent ajornar les alarmes, una pràctica que fa molta gent, Van de Laar explica que aquesta pràctica pot fragmentar els darrers cicles del son podent deixar-nos atordits a llarg termini. A més, en cada alarma, el cos fa un esforç per arrancar el dia i si es repeteixen diversos cops la sensació de fatiga és més gran.
Una altra preocupació habitual és si és normal despertar-se durant la nit. L'expert assegura que succeeix més del que la gent pensa i que "els occidentals estan desperts fins al 20% de temps total de son". Tot i això, remarca que és un problema si quan estem desperts sí que ens sentim cansats.
De la mateixa manera, trenca amb el mite de dormir vuit hores. Van de Laar assegura que no ha de per què ser una cosa estrictament necessària: "Només entre el 15% i el 25 de les persones domen vuit hores o més. Depèn de les teves necessitats personals de descans, que generalment poden variar entre sis i vuit hores".
Cinc consells que aqjuden a descansar millor
- La importància de la llum: és important aprofitar la llum solar durant el matí i un cop marxa el sol utilitzar llums tènues i càlides per reforçar el ritme circadiari.
- La temperatura adequada per a un descans més profund és entre 18 i 20 °C
- Constància diària: Anar a dormir i llevar-se cada dia a la mateixa hora afavoreix que el cos ho automatitzi i descansi millor.
- Exercici diari: Fer esport de manera regular millora la qualitat del descans. Tot i això, cal posar atenció a no exercitar-se a última hora, ja que sovint desperta el cos i dificulta la relaxació.
- Alimentació abans d'anar a dormir: Cal evitar realitza àpats copiosos especialment abans d'anar a dormir. Per altra banda, la cafeïna i l'alcohol tampoc són bons aliats.