Els cinc aliments més pesats i que fan que et sentis cansat

No tots els aliments tenen el mateix efecte en l’organisme. Una investigació recent ha revelat que la sensació de cansament constant pot estar relacionada amb la ingesta de certs aliments rics en tiramina, una substància que incrementa el risc de somnolència diürna excessiva (SDE), un trastorn que dificulta mantenir-se despert i atent durant les activitats habituals del dia.
En aquest sentit, especialistes han identificat cinc aliments amb un alt contingut en tiramina que podrien explicar aquest excés de fatiga. Així mateix, suggereixen que uns simples ajustos en la dieta podrien reduir el problema.
Els cinc aliments que cal limitar la seva ingesta
- Els formatges curats,
- Les carns curades i processades,
- Les pastes per untar amb extracte de llevat,
- Els productes en vinagre o en escabetx,
- Els aliments molt salats, com ara el peix o els fruits secs.
Segons publica la revista Lancet eBioMedicine, “el consum habitual d’aliments rics en tiramina pot conduir a nivells més elevats de monoamines, com l’adrenalina, la qual cosa pot afectar negativament el son”.
Els investigadors recorden que la somnolència diürna excessiva s’ha relacionat amb un risc més elevat de mortalitat, hipertensió, malalties cardiovasculars i accidents de trànsit, a més d’una disminució de la qualitat de vida i la productivitat. Malgrat el seu impacte, encara es desconeixen molts dels mecanismes biològics implicats i si aquests són independents d’altres trastorns del son.
Per aquest motiu, Tariq Faquih, autor principal de l’estudi i investigador postdoctoral a la Divisió de Trastorns del Son i Circadiaris de l’Hospital Brigham and Women’s de Boston, s’ha mostrat optimista amb els resultats. Segons ell, reduir el consum d’aquests aliments podria contribuir a millorar l’estat d’alerta durant el dia.
“El nostre estudi suggereix que la dieta i la genètica poden tenir un paper clau en la SDE. A mesura que aprenem més sobre la seva biologia, comencem a entendre per què es produeix, quins són els primers senyals que una persona pot patir-la i què es pot fer per ajudar els pacients”, conclou Faquih.
Els aliments que afecten a la memòria
Per altra banda, Lisa Mosconi, especialista en neurologia a Harvard i directora de la Weill Cornell Women's Brain Initiative, ha descobert que el cervell de les dones envelleix de manera diferent al dels homes. Això implica que els hàbits per preservar la salut cerebral no poden ser exactament els mateixos per a tothom. Per aquesta raó recomana cinc aliments que caldria limitar per cuidar la memòria.
- Ultraprocessats: rics en additius, greixos poc saludables i sucres industrials, substitueixen els nutrients essencials com les proteïnes i fibra. Són presents en productes com pizzes, patates fregides o refrescos ensucrats, i s’associen a pitjor rendiment cognitiu i malalties metabòliques.
- Fregits: les altes temperatures i els greixos saturats dificulten la circulació sanguínia, reduint l’aportació d’oxigen i nutrients al cervell.
- Excés de sucre: tot i que la glucosa és font d’energia cerebral, un consum elevat pot afectar la memòria i la concentració. L’OMS recomana no superar les sis culleradetes diàries.
- Edulcorants artificials: sovint són vistos com a opcions "lleugeres", poden afectar el cervell i, fins i tot, incrementar el risc d’ictus i problemes cardíacs si se’n consumeixen amb freqüència.
- Alcohol: el seu consum habitual, especialment combinat amb refrescos light, pot afavorir el deteriorament neuronal.