El preu d'internet i mòbil puja, però la llum i el gas baixen: així varien els costos el 2026

Amb l'entrada d'un nou any, també arriben modificacions fiscals i el gener ve acompanyat d'una pujada de preus, sovint justificada per l'IPC. Per una banda, augmenta la retribució de les pensions i ja hi ha hagut proposta d'augmentar el salari mínim interprofessional (SMI), però, per altra banda, també puja el cost de la vida.
Augment de retribucions
Els jubilats gaudeixen de l'augment de la pensió. L'increment de les pensions a Catalunya es calcula segons la normativa estatal i es basa principalment en la variació mitjana de l’IPC, per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. L'augment de l'IPC dels darrers dotze mesos és d'un 2,66%, i per tant a partir d'aquesta dada cal fer els càlculs. El que si se sap és que la prestació mitjana de jubilació s'ha situat en els 1.547,21 euros, uns 572 euros més a l'any.
Pel que fa a l'SMI, el govern espanyol ha posat sobre la taula augmentar-lo un 3,1%, i això suposa un salari mínim de 1.221 euros en catorze pagues. A més, en cas d'aplicar-se la proposta, tindria efectes retroactius des de l'1 de gener.
Amb les pujades de les retribucions també puja el cost dels serveis. Un dels augments més destacables serà l'enviament a través de Correus, que ja duplica els preus del 2015. Des del primer dia de 2026, enviar una carta de menys de 20 grams costa set cèntims més que l'any passat. L'afectació representa entre un 5% i 8% -depenent del producte- més i s'aplica a les cartes certificades, enviaments internacionals i els paquets.
Internet, tarifa del mòbil i televisió
Les empreses de telecomunicacions no perdonen a l'hora d'apujar els preus del seu servei com l'accés a internet, la tarifa del mòbil, de la fibra i la televisió. Movistar, l'empresa de telecomunicacions més contractada. Augmentarà el preu vora un 4% de tots els serveis, el que de mitjana seran uns 3 euros. Vodafone no és menys i els apuja un 3,9%, de la mateixa manera que ho fa Orange. Avatel augmentarà els preus un 3% i la telecomunicadora romanesa Digi mantindrà els preus, una estratègia que sosté des de fa anys amb la finalitat d'expandir-se en el mercat espanyol.
Electricitat i gas, a la baixa
La revisió del preu de l'electricitat afecta de manera diferent als consumidors. Els components fixos a la llar baixaran un 1,3%, per les pimes un 5% i per la indústria un 8,55%. Tot plegat és determinat pel preu de l'energia al major, però es calcula que aquesta anirà a la baixa, el que pot arribar a resultar que la tarifa de la llum es redueixi fins a un 4,6% a les llars. En la mateixa direcció es troba el gas natural, l'abaratiment de la matèria primera fa que esdevingui una de les rebaixes més considerables del 2026, pot arribar a reduir-se fins a un 8,7% comparat amb el darrer trimestre.