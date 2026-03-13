13 de març de 2026

Unió de Pagesos reclama mesures per pal·liar “l’especulació” amb el gasoil agrícola arran de la guerra d’Orient Mitjà

Publicat el 13 de març de 2026 a les 12:51

Unió de Pagesos reclama mesures de les administracions per frenar “l’especulació” i l’encariment del gasoil agrícola arran de la guerra a l’Orient Mitjà. En declaracions als mitjans davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya, un dels portaveus del sindicat, Carles Vicente, ha advertit que el sector tem repetir l’impacte que ja va tenir la guerra d’Ucraïna i ha alertat que alguns cultius “estan al llindar de treballar per sota dels costos de producció”. Vicente ha explicat que el gasoil agrícola ha passat d’uns 1,10 euros per litre a superar els 1,45 euros en pocs dies i ha advertit que el preu podria continuar pujant fins als 2 euros. En aquest context, ha assegurat que la Generalitat té “marge de maniobra” per ajuda al camp.

