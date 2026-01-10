Els errors més comuns que fan baixar la pensió de jubilació sense que te n'adonis

Encara que les perspectives de futur sobre la jubilació per a les noves generacions són quasi inexistents, hi ha persones que sí que podran optar a una jubilació digna en arribar a l'edat adient. Una vegada arriba aquest moment, hi ha gent que viu una etapa de reestructuració vital que, fins i tot, pot implicar el trasllat a un altre país diferent del d'origen.
Ara bé, per això, abans cal haver preparat bé aquest moment i evitar els errors més comuns que fan disminuir la pensió final. En aquest sentit, el funcionari de la Seguretat Social i divulgador sobre la jubilació a les xarxes Alfonso Muñoz Cuenca ha compartit les claus per assegurar que es podrà gaudir d'una bona pensió i els erros que cal no cometre.
No comprovar l'alta laboral: "Sense alta, no hi ha drets"
El primer, i tot i que sigui evident, és no comprovar que es té l'alta laboral. I és que si no hi ha una alta real, no hi ha cotització i "sense cotització, no hi ha drets". Actualment, és un tràmit senzill a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, que permet verificar cada moviment si es registra el telèfon mòbil. Si es fa, el treballador rebrà un avís SMS cada vegada que es produeixi una alta o una baixa.
Confondre la base de cotització amb el salari net
La base de cotització és el paràmetre que la Seguretat Social fa servir per calcular-ho tot, des dels permisos fins al subsidi d'atur, i també la pensió de jubilació. Correspon al salari brut mensual del treballador, que inclou el salari base, els complements, les hores extres i les pagues extres prorratejades. És sobre aquest valor que es calculen els percentatges d'aportació a la Seguretat Social.
La pensió de jubilació si es treballa a jornada parcial
A banda, és important saber que les hores treballades no computen de la mateixa manera i la base de cotització és diferent en funció de si el contracte en cada moment era a temps complet o parcial. "Encara que hagis estat molt temps en una mateixa empresa, si no has treballat a temps complet, la pensió es ressent", explica Muñoz.
L'informe definitiu: comprova la cotització real
Amb tot, hi ha un document que permet comprovar els diners exactes que s'han cotitzat durant tota la vida laboral. Es tracta de l'informe de bases de cotització, disponible a la seu electrònica de la Seguretat Social, que permet detectar si hi ha períodes erronis, diferències entre el que diu la nòmina i la realitat, o bases més baixes del que tocaria, per exemple.