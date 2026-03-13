Les empreses immobiliàries «estan sortint» de Catalunya i venen el doble de pisos dels que compren

Les empreses immobiliàries “estan sortint” de Catalunya i ja venen pràcticament el doble de pisos dels que compren, segons dades notarials divulgades aquest divendres. En total, les persones jurídiques van vendre 12.010 habitatges més dels que van comprar, la desinversió més alta en dues dècades, superant de lluny les xifres de la bombolla immobiliària.
Segons el Col·legi de Notaris, aquesta diferència entre les operacions de compra i venda afecta negativament el mercat de lloguer, que veu reduïda l’oferta disponible. Les tensions per accedir a l’habitatge també es reflecteixen en la dada de donacions d’habitatges de pares a fills que gairebé s’ha duplicat a Catalunya en sis anys, passant de les 1.400 a les 2.900 operacions.
Aquest augment del 96% de les donacions en vida entre el 2025 i el 2019 reflecteix el pes creixement del suport familiar en el cas de les famílies que s’ho poden permetre perquè tenen actius immobiliaris. “Això afecta només els que tenen la sort que els seus pares els poden donar un habitatge però els que no, que són la majoria, tenen una autèntica dificultat pels joves. Per això és important centrar les polítiques d’habitatge en ells: el finançament, l’habitatge protegit, etc”, ha afirmat el director del Centre Tecnològic del Notariat, Albert Martínez Lacambra.
Al llarg del 2025, les persones jurídiques van desprendre’s de 25.969 pisos; més dels 13.959 que van adquirir, una diferència de 12.010 operacions que confirma “una tendència de desinversió” i que marca un traspàs dels actius cap a compradors individuals.
Les dades formen part de l’informe "Radiografia del mercat de l’habitatge a Catalunya 2007-2025" presentat al Col·legi d’Economistes aquest divendres. L’estudi aprofundeix en les dades del Portal Estadístic del Notariat. Segons aquestes xifres, el 12% de les vendes realitzades per part persones jurídiques a Catalunya van anar a parar a particulars, una dada a l’alça i per sobre de la mitjana estatal.
“No és cert que les persones jurídiques estiguin depravant el mercat, tot el contrari”, ha assegurat Martínez Lacambra, que ha avisat que si s’impedeix a les empreses comprar “l’oferta de lloguer caurà”.
En aquest sentit, ha afirmat que la sortida de les companyies del mercat no és positiva perquè implica la reducció de l’oferta de pisos per llogar. “És el moment de major desinversió en els últims vint anys (...) No aconseguim tenir un mercat estable de lloguer. Si les persones jurídiques que tenen bàsicament vocació de llogar habitatges el que estan fent és vendre els habitatges no és una bona notícia”, ha dit. Cal recordar que les dades incloses per l’informe dels notaris es publiquen en un moment en el qual a Catalunya s’està debatent la limitació de la compra especulativa d’habitatge.
A Barcelona ciutat, les persones jurídiques han accelerat la desinversió i durant el 2025 van vendre 1.705 pisos més dels que van comprar, la dada més alta de les últimes dues dècades i superior a la de la bombolla immobiliària. En total, els fons immobiliaris van desprendre’s de 4.085 pisos el 2025, més del doble dels 2.380 que van adquirir.
Pel que fa a les solucions per pal·liar la situació, Martínez Lacambra ha demanat que “es legisli amb dades i no amb percepcions” i ha demanat que es dissenyin els escuts socials -com l’aplicat per la pandèmia i la guerra d’Ucraïna- perquè vagin “a costa de l’Estat i no dels particulars que per casualitat els cau un problema allà”.
D’altra banda, el director del Centre Tecnològic del Notariat ha descartat una bombolla immobiliària i ha dit que “el que hi ha és un problema d’oferta”. En aquest sentit, ha defensat que “normalment una bombolla s’acompanya d’un augment de l’endeutament”, variable que no es compleix actualment, ja que el “nivell de deute de les famílies és raonable”. Ara mateix, ha afegit, representa el 43% del PIB, dada es va arribar a situar al 109% durant la crisi financera.
Pel que fa al finançament, un 71,2% de les compravendes d’habitatge a Catalunya es van realitzar amb hipoteca. El percentatge mitjà de finançament sobre el valor del pis es va situar en un 73,7%.