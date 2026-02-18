La compra especulativa continua encallant l'acord Govern-Comuns pels pressupostos

Les negociacions pels pressupostos entre el Govern i els Comuns avancen, però l'escull principal continua sent la compra especulativa d'habitatge. Hi ha hagut moviments en les darreres hores, perquè el Departament de Territori ja avala que la limitació es faci a través de la llei d'urbanisme, tal com apuntaven els experts. Però, així i tot, "encara no hi ha acord", com ha deixat clar Jéssica Albiach. Quin és l'escull? "Nosaltres no el veiem, pensem que és qüestió de voluntat política i s'han de moure, perquè per nosaltres és irrenunciable", ha indicat la dirigent ecosocialista, que ha admès que les converses s'han "intensificat" les darreres hores. Albiach i el president, Salvador Illa, han anat parlant, també, sobretot en les qüestions "que costen més".
Mentre no hi ha acord en aquesta carpeta, s'ha anat avançant per altres vies: més ajudes al lloguer i dos nous xecs, un per a productes menstruals i un altre per a la compra de preservatius. Els Comuns han anunciat aquest dimecres un acord per ampliar les ajudes al lloguer a les rendes de fins a 36.279 euros. La mesura té un cost de 105 milions d'euros anuals i preveu beneficiar 50.000 famílies més de cara a 2027. També s'actualitza el límit del preu de lloguer per accedir a l'ajuda: a Barcelona serà de 1.135 euros; a la resta de Catalunya, de 855 euros. Les ajudes es mourien entre els 200 i els 300 euros. Això permetrà, segons ha dit Albiach, passar del 13% de llogaters que es poden beneficiar de la mesura fins al 25% de cobertura.
L'altre acord anunciat avui fa referència a dos nous xecs per als drets sexuals i reproductius. Un serà per a productes menstruals per a les dones i persones menstruants, i l'altre per a preservatius, i tots dos tindran un valor de 25 euros l'any. Albiach ha dit que les dones, pel fet de ser-ho, tenen unes despeses extra per productes menstruals (no només copes o calces menstruals), i que en el cas dels homes, cal fer "pedagogia" sobre la necessitat de mantenir relacions sexuals amb protecció, en un context de creixement de les malalties de transmissió sexual. Aquests xecs tenen un valor total de 25 milions d'euros. L'objectiu és que aquesta partida es vagi ampliant amb el pas del temps.
Albiach ha dit que seria una bona notícia que Catalunya tingués pressupostos, però ha deixat entreveure que difícilment arribaran durant el primer trimestre de l'any perquè la tramitació parlamentària ho fa pràcticament inviable. El consell executiu els hauria d'aprovar aquesta setmana i no vol fer-ho fins que no tingui garantit el suport dels socis. La dirigent dels Comuns no ha entrat a valorar la posició d'ERC, que és el gran obstacle ara mateix perquè els comptes tinguin perspectives d'èxit. El partit d'Oriol Junqueras ha acceptat retirar la proposició de llei de l'IRPF per donar marge, però continuen demanant garanties sobre la recaptació i accelerar el consorci d'inversions.