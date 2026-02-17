Illa evita crítiques a Sánchez i descarta canvis al Govern per Rodalies

Entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa, aprofitant la setmana del seu retorn a la primera línia política després d'un mes de baixa per una infecció òssia al pubis. El president ha vist des de segona fila la pitjor crisi del Govern des que va aterrar a Palau -trens que no funcionen i malestar general als serveis públics-, i afronta una negociació pressupostària amb ERC i els Comuns que costa d'encarrilar. A TV3, Illa ha demanat als socis d'investidura que actuïn amb responsabilitat i s'ha conjurat per aconseguir tirar endavant uns comptes que serien els primers -i molt probablement els únics- de la legislatura. També ha evitat crítiques a Pedro Sánchez per Rodalies, i ha descartat "completament" canvis a l'executiu.
"El país necessita pressupostos; farem el que s'hagi de fer per tenir-ne", ha dit. S'han intensificat les converses amb els Comuns, però amb ERC encara no han començat les negociacions. No ha concretat si es podria tancar un acord amb els ecosocialistes en els pròxims dies, però ha insistit que cal dotar-se de pressupostos per afrontar els problemes. En tot cas, ha dit que complirà els acords d'investidura, però per fer-ho "necessita pressupostos". "M'hi deixaré la pell, farem el que s'hagi de fer i l'escenari que contemplo és aprovar els pressupostos", ha insistit.
Per fer-ho, una de les condicions és prohibir la compra especulativa d'habitatge, com reclamen els Comuns. Illa ha destacat la importància de posar fre a l'emergència habitacional. "No ens tremolaran les cames", ha afirmat, perquè cal "preservar el dret d'accés a l'habitatge". Ha assegurat, en aquest sentit, que es prendran decisions i ha dit que qui vulgui fer diners no ho pot fer amb l'habitatge. "La propietat privada també té una funció social", ha indicat, i ha recordat que el mercat es va intervenir durant la pandèmia, i que ara també toca fer-ho davant d'un problema com el del preu dels pisos. "Els mecanismes del mercat deixen molta gent sense poder accedir a l'habitatge", ha remarcat.
Veu bé prioritzar el consorci d'inversions
I ERC? Poques concrecions. Els republicans han retirat la proposició de llei per recaptar l'IRPF, però insisteixen que sense moviments en aquest àmbit no hi haurà negociacions. Illa ha insistit que els acords d'investidura es compliran, també el de l'IRPF. "Tenim voluntat d'autogovern", ha dit. Sobre el consorci d'inversions, important per ERC, ha admès que s'ha de prioritzar vista la crisi de Rodalies. "Ho veig bé", ha indicat. Pel que fa al finançament, ha destacat que és el "millor acord" que hi ha hagut mai. "És un acord boníssim per Catalunya i per la resta d'Espanya", ha dit. En aquest sentit, ha reivindicat les bondats del nou model i ha demanat "defensar-la" i que els partits catalans hi donin suport. "Va en benefici de la sanitat i l'educació", ha reblat.
Rodalies: suport a Paneque i sense assenyalar Madrid
Illa ha admès que ha estat un mes "difícil i intens", però ha dit que el Govern "ha estat on havia d'estar". Ha tancat files amb els consellers i ha assegurat que "han estat a l'altura" en unes setmanes complicades pels fenòmens meteorològics, l'accident de Gelida i una xarxa ferroviària que "no està en condicions". "Hem convertit aquesta situació en un punt d'inflexió", ha assegurat, i per això ha insistit en la recepta per resoldre la situació de Rodalies: més inversions, nous trens i accelerar el desplegament de Rodalies de Catalunya en el marc del traspàs pactat entre el PSC i ERC. "Estem per solucionar les coses de manera progressiva", ha indicat, en una xarxa que "no estava en condicions".
El president ha mirat de treure ferro en l'execució de les inversions i ha dit que s'està revertint una situació de "molts anys" en què s'han destinat pocs diners a les infraestructures catalanes. Sí que ha dit que s'ha descuidat el manteniment i no s'ha fet la inversió que tocava, però ha demanat centrar-se en les solucions i, en aquest sentit, ha remarcat que s'estan fent obres per posar el dia Rodalies, que els nous trens estan a punt d'arribar i que el traspàs servirà per millorar la governança de la xarxa. "No es pot resoldre de cop", ha insistit. Hi ha 200 punts de la xarxa de Rodalies en què els trens han de reduir la velocitat, però no ha respost si s'ha tocat fons i ha insistit a assenyalar una situació meteorològica "molt adversa" que ajuda a entendre la crisi de mobilitat.
Illa ha tancat files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i ha descartat cap cessament. "Què resol la reprovació de la consellera?", s'ha preguntat. Tampoc se sotmetrà a cap qüestió de confiança. Ha excusat la incompareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, i el retard en l'arribada del secretari d'Estat, José Antonio Santano, i ha evitat crítiques. La col·laboració, ha dit, "ha estat la correcta" i ha remarcat que la "col·laboració" amb el govern espanyol és l'únic camí possible. De tota manera, sí que ha insistit que cal accelerar el traspàs de Rodalies. "No és senzill però estem plenament compromesos a desplegar-ho", ha dit, i ha assegurat que hi ha "complicitat" al ministeri de Transports per complir amb els acords.
Baixes per criteri mèdic i recursos per anticipar proves
Els serveis públics també presenten símptomes de fatiga i tot just dilluns hi havia una vaga de metges. El president ha defensat el model sanitari, tot i que té "recorregut de millora". Una de les propostes polèmiques de les últimes hores són els incentius que vol oferir al Govern als CAP per reduir les baixes mèdiques. "Les baixes es continuaran donant per criteris mèdics, és l'únic criteri", ha afirmat, i ha defensat que cal posar recursos per fer les prives de manera més eficient i determinar si algú pot treballar o no. Així, ha refermat el compromís amb la proposta de la consellera Olga Pané, malgrat les crítiques d'ERC, els Comuns o la CUP.
També hi ha malestar als mestres, que van protestar la setmana passada. "Estem treballant per escoltar les demandes i buscar un punt de trobada", ha dit. La solució, però, ha de passar pel "realisme". Paral·lelament, s'ha acordat una millora salarial pels Mossos d'Esquadra i Illa ho ha justificat perquè cada grup de treballadors públics té "les seves particularitats" i la policia portava anys amb els sous congelats. "Tenim voluntat d'arribar a acords també amb els docents", ha dit.
Silenci durant la malaltia: "No he volgut fer un espectacle"
Illa ha dit que es troba bé i que "per voluntat pròpia i indicació mèdica" s'ha centrat a recuperar-se aquestes darreres setmanes, sense cap imatge pública i amb informació en compta gotes. "No he volgut fer un espectacle de la meva malaltia", ha dit. El president ha detallat que va començar amb mal a l'abductor, fins a punt de no poder pràcticament ni caminar. A la Vall d'Hebron es va sotmetre a diverses proves mèdiques fins a tenir un diagnòstic i començar el tractament d'antibiòtic i la recuperació. Després de quatre setmanes fora de joc, torna ara a Palau amb reptes urgents per afrontar.