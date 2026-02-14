Aquest dissabte fa just quatre setmanes que Salvador Illa va ser ingressat a l'hospital, i dilluns es reincorporarà a Palau "de manera progressiva" . La casualitat ha fet que l'absència del president hagi coincidit amb una crisi a Rodalies sense precedents i amb uns serveis públics que trontollen, com evidencia la vaga de mestres d'aquesta setmana o les convocatòries que hi ha al sector sanitari. En el retorn del president -a primera hora d'aquest dilluns hi haurà una compareixença institucional- hi ha urgències inajornables que haurà d'entomar, com ara la recuperació d'una certa autoritat en la gestió de la crisi ferroviària, mirar de donar un impuls a la negociació dels pressupostos o transmetre un missatge de control en un clima de desgavell general.
"Torno amb ganes, energia i determinació", va dir el president divendres a través de la xarxa social X. L'últim acte oficial va ser a Ascó, el dissabte 17 de gener, ja amb un dolor a les cames que va obligar a traslladar-lo a la Vall d'Hebron en ambulància. Des d'aleshores, informació en compta gotes i cap imatge pública. Només comunicats mèdics, missatges molt puntuals per donar suport a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assenyalada pels trens, i d'Educació, Esther Niubó, de baixa per motius de salut, i un horitzó de retorn que ja s'ha esclarit, però que encara no serà complet. El president compaginarà la feina amb la rehabilitació pautada pels metges.
En aquest temps fora de combat, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha guanyat un protagonisme no volgut. La idea inicial, com va explicar Nació, era que tingués un perfil baix, prudent, a l'espera del retorn del president. L'accident de Gelida ho feia saltar tot pels aires i precipitava una crisi a la xarxa ferroviària que encara s'arrossega. Quina ha estat la situació a Palau? Amb el president de baixa, el seu equip ha treballat a disposició del Govern. Dalmau, que fa les funcions de president que abandonarà dilluns, no ha assumit tota la seva agenda, perquè alguns actes se'ls han quedat els consellers del ram, però sí que és cert que li ha tocat presidir el consell executiu i, amb la baixa de Niubó, també el comitè de direcció del Departament d'Educació, a banda de respondre a les preguntes al president i comparèixer per donar explicacions per Rodalies. La nit abans, Dalmau i Paneque van veure's amb Illa a l'hospital per preparar el ple.
Reunions a la Roca del Vallès
"Ha estat damunt dels temes", apunten des de l'entorn del president. Però admeten que ho ha hagut de compaginar amb la recuperació i les directrius dels metges, que recomanen repòs i no precipitar-se per evitar recaigudes. Va passar uns primers dies a la Unitat de Vigilància Intensiva. Després, ja amb el diagnòstic, va passar a planta, on va rebre les visites institucionals del president del Parlament, Josep Rull, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Al Vall d'Hebron s'hi va estar dues setmanes, abans de passar a hospitalització domiciliària a casa seva, a la Roca del Vallès, on ha continuat amb tractament d'antibiòtic mentre se centra en la rehabilitació. La infecció òssia al pubis l'afecta especialment a les cames, per això aquests dies encara ha d'anar amb crosses. El dia que va sortir de l'hospital va insistir a marxar pel seu propi peu malgrat les advertències dels metges, com expliquen fonts properes al president.
El contacte amb Dalmau durant aquest temps ha estat constant, sigui per telèfon o en reunions telemàtiques. "Despatxen diàriament", assenyalen fonts governamentals, i el cap de setmana passat el conseller de la Presidència es va reunir amb Illa presencialment a la Roca. També manté contacte amb la resta de consellers, en un moment en què els fronts al Govern es multipliquen, i ha parlat amb Pedro Sánchez quan han calgut ajustaments a Rodalies. Qui ha pilotat el dia a dia, però, és Dalmau. Des de Palau expliquen que ha reduït de manera dràstica l'activitat pública aquests dies per centrar-se en la feina de despatx i de gestió i en contacte constant amb Paneque, per motius evidents, però també amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, en els primers compassos de la negociació de pressupostos amb els Comuns. I també amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobretot per les ventades que dijous van obligar a aturar tot el país.
Urgències en el retorn
En l'última roda de premsa, l'equip mèdic va apuntar que el tractament, en aquests casos, acostuma a ser de vuit setmanes. El president en porta quatre. Una cosa és la infecció i l'altra la rehabilitació, que segueix un altre ritme, però els metges apuntaven fa uns dies que la recuperació anava bé i que no descartaven un retorn abans del previst. Amb els dies, Illa ha trobat un cert equilibri entre ser un "bon pacient", sotmetre's a les proves mèdiques pertinents i continuar connectat amb el dia a dia del Govern i l'actualitat política del país. "Ha tingut cura d'ell mateix", apunten des del seu entorn. Sigui com sigui, la plena normalitat -entesa com el ritme que portava abans de la infecció o els viatges a l'estranger- encara trigarà un temps més, si bé aquesta setmana ja preveu actes públics i anuncis. El mateix dilluns, després de la declaració institucional a Palau, signarà un conveni amb l'Església per a la cessió de pisos per fer habitatge social, i dimarts ja presidirà de nou el consell executiu.
En aquest retorn "progressiu", Illa haurà d'entomar reptes inajornables. El Govern s'ha compromès amb la recuperació total de Rodalies aquest dilluns i ja serà una primera prova de foc, perquè coincidirà amb la primera compareixença pública d'Illa des de Palau. L'autoritat de l'executiu en aquesta crisi ha quedat erosionada, per la deslleialtat de Renfe en els primers dies, les vagues de zel dels maquinistes, la negligència d'Adif o les promeses incomplertes de recuperació de la normalitat. El president, que se sent còmode en la gestió de crisis, ho haurà d'intentar reconduir pocs dies després que el Parlament hagi tornat a demanar la dimissió de Paneque, la principal assenyalada pel caos ferroviari.
Més enllà d'això, els serveis públics trontollen. Els mestres esperen acords per millorar les condicions laborals després de la vaga, els metges també han convocat accions i els pagesos també amenacen amb mobilitzacions. La tornada del president hauria de servir per recuperar el control en un clima de desgavell que sembla instal·lat al país i amb una oposició que apuja el to i que mira de treure'n rèdits. Junts, per exemple, ja ha demanat que el president se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament. Un altre repte que haurà d'entomar Illa són els pressupostos, amb un impuls a les negociacions amb els Comuns -que ja han començat i que té en la compra especulativa d'habitatge l'eix fonamental- i per oferir les garanties necessàries a ERC per asseure'ls, també, a taula.