Illa tornarà dilluns a la feina «de forma progressiva»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reincorporarà dilluns a la feina "de forma progressiva", segons ha explicat a través de "X". "Torno amb moltes ganes, energia i determinació", ha dit el president, que ha estat un mes de baixa per una infecció òssia al pubis, provocada per un bacteri. Illa va passar uns dies a la Unitat de Vigilància Intensiva i dues setmanes a planta a la Vall d'Hebron i des de feina quinze dies seguia tractament d'antibiòtic en hospitalització domiciliària. En el missatge fet públic aquest divendres, el president ha traslladat el seu agraïment als metges que l'han tractat i també ha donat les gràcies pels missatges de suport.
Illa recuperarà les regnes del Govern després d'un mes en fora de joc. Encara haurà de seguir fent tractament d'antibiòtic, però els metges han avalat una "reincorporació progressiva" a la seva feina presencial. Així doncs, el decret de delegació de funcions s'aixecarà dilluns i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ja deixarà d'assumir les funcions del president. A primera hora, està prevista una declaració institucional del president, la primera després de quatre setmanes sense cap imatge pública i missatges en compta gotes. L'activitat presencial s'haurà de compaginar amb la rehabilitació pautada pels metges.
En aquest temps fora, el país ha viscut una crisi a Rodalies sense precedents, amb petició de dimissió del Parlament a la consellera de Territori, Sílvia Paneque. També una vaga de mestres, protestes dels pagesos i una aturada a tot el país per la ventada d'aquest dijous. Segons fonts de l'entorn del president, ha estat a sobre dels temes tot aquest temps, en contacte permanent amb el conseller Dalmau. Entre els reptes, recuperar certa autoritat del Govern en la gestió de la crisi ferroviària, que ha evidenciat els problemes de coordinació amb Renfe i Adif, i encarrilar la negociació de pressupostos, que ha començat amb els Comuns però que continua pendent d'ERC.