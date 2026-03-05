Illa es reuneix amb el G8 per mirar d'empènyer els pressupostos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb les empreses i entitats que formen el grup anomenat G8 -Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç i Fira de Barcelona- amb la discussió dels pressupostos públics per a Catalunya i el context internacional protagonitzat per les guerres a l'Orient Mitjà i a Ucraïna com a rerefons. "En temps d'inestabilitat global necessitem certeses, i a Catalunya, la millor certesa és tenir pressupostos", han afirmat fonts de l'executiu sobre la trobada.\r\n