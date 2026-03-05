El desacord Govern-ERC s'evidencia al Parlament i deixa els pressupostos en l'aire

Les xifres dels pressupostos del Govern per al 2026 ja s'han explicat de dalt a baix després d'una setmana de compareixences de tots els consellers al Parlament. i la setmana ha deixat algunes evidències. Els ponts entre l'executiu i ERC no estan trencats, el to és correcte i hi ha voluntat de desencallar la situació, però l'acord no arriba i, a hores d'ara, la viabilitat dels comptes està seriosament compromesa. Els republicans encara no tenen les garanties necessàries per donar els seus vots a Salvador Illa i la desfilada de consellers no ha canviat la situació. Tampoc els missatges de la consellera d'Economia, Alícia Romero, que ha tancat la ronda de compareixences aquest dijous, i que és la responsable de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), encarregada si es compleixen els acords de recaptar, a partir del 2028, els impostos que es generen a Catalunya.
En la seva intervenció, Romero ha destacat l'enfortiment de la hisenda catalana, per refermar el compromís del Govern amb els acords d'investidura, el desplegament del finançament i la recaptació dels impostos. "És una de les línies prioritàries del departament", ha apuntat. L'ATC té una dotació de 121,8 milions d'euros per muscular-la amb més personal, avançar en la transformació tecnològica i, en paraules de la consellera, "assumir la recaptació de tots els impostos que es generen al país". El Departament d'Economia ha impulsat l'augment de 200 places a l'ATC, s'ha modificatr la llei per modernitzar l'Agència, que guanyi autonomia i agilitat, i pugui crear nous cossos tributaris. També es preveu que tingui més paper en la campanya de la renda aquest any, amb més treballadors, ampliació d'oficines i espais d'atenció telefònica i presencial.
Les bones paraules de Romero no han convençut els socis. ERC no s'ha mogut del missatge que ha fet en totes les comissions de la setmana i que ja va definir el president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, el dilluns. Davant de Romero, el diputat Albert Salvadó no ha entrat a valorar les xifres del pressupost i s'ha limitat a insistir que sense avenços en la recaptació de l'IRPF no hi haurà ni negociació ni pressupostos. "Som conscients que és complex, però estem fent molts esforços per facilitar el compliment dels acords", ha recordat Salvadó, i ha retret als socialistes no haver fet la fenia de pressionar el PSOE a Madrid perquè es mogui en aquest àmbit. Els republicans miren d'espolsar-se la responsabilitat i han insistit en la voluntat d'arribar a un acord. "Impulsin la recaptació de l'IRPF i hi serem", ha reblat el diputat.
Malgrat que la situació amenaça d'enrocar-se, Romero ha assegurat que encara és "optimista" i ha recordat el precedent del model de finançament, amb moments en què també semblava que la negociació descarrilaria. "Hem generat confiances amb ERC, hem complert els acords d'investidura i igual que ens en vam sortir amb el finançament penso que ens en sortirem amb el pressupost", ha apuntat la consellera, que ha fet una crida a la responsabilitat per disposar d'uns comptes que preveuen una despesa de quasi 50.000 milions d'euros, un increment de 9.126 milions respecte 2023. Mentre avança el compte enrere fins al 20 de març, els pressupostos tenen sobre la taula fins a sis esmenes a la totalitat.
Junts furga en la manca de suports i el dèficit fiscal
L'únic aliat que té el Govern a hores d'ara són els Comuns, que mira d'empènyer perquè hi hagi un acord. "Hem de trobar la manera d'arribar a un acord i la màxima responsabilitat és del Govern, però la gent necessita ordre, estabilitat i certeses, i això vol dir pressupostos", ha dit el diputat David Cid. L'única veu en suport a Romero davant d'una oposició que ha presentat esmenes a la totalitat per fer caure els comptes al primer revolt. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà, ha furgat en la manca de suports i ha denunciat el "fracàs de gestió, la incapacitat de diàleg i la manca de lideratge" del Govern.
També ha posat sobre la taula el dèficit fiscal que pateix Catalunya, que el mateix Departament d'Economia xifra en més de 21.000 milions, i ha assenyalat que el nou finançament és insuficient per corregir-ho. La pregunta de Junts que no ha respost Romero és què farà el Govern si finalment no aconsegueix aprovar els pressupostos. Per la seva banda, la CUP ha afirmat que els pressupostos no estan a l'altura de les necessitats del país, i també el PP i Vox han explicitat el seu rebuig als comptes de Romero, que de moment continuen en l'aire.