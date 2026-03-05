La CUP critica que es responsabilitzi ERC pels pressupostos: «Si el PSC complís, no seríem aquí»

La CUP ha considerat aquest dijous que existeix una "tendència" de "posar la responsabilitat" a ERC per una falta d'acord de pressupostos. "Si el PSC complís els acords, no seríem aquí", ha constatat la diputada del grup parlamentari Laure Vega, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Vega creu que és "curiós" que es tornin a presentar els comptes sense acords, després que l'anterior legislatura "descarrilés" per aquest motiu. En aquest sentit, ha lamentat "la tendència d'anar darrere el més petit" i ha apuntat a fer "responsable" qui és al Govern. "Si Illa no té res més a dir al país, que convoqui eleccions; això és una valoració que haurà de fer el PSC", ha respost Vega després de ser preguntada per si el president de la Generalitat, Salvador Illa, hauria de plantejar uns comicis en cas de no aconseguir els comptes. Tot i això, Vega ha remarcat que "evidentment" no vol eleccions. "No dic que vulgui eleccions, sinó que hi hagi qui hi hagi al Govern, nosaltres batallarem per determinades coses", ha aclarit.\r\n