La regidora Rosa Suriñach fa un pas endavant per reconstruir la federació d'ERC a Barcelona

La regidora d'ERC a Barcelona Rosa Suriñach fa un pas endavant i convoca la militància de la ciutat a una trobada per al dia 10 de març amb la intenció de bastir un "equip plural i integrador" que lideri la Federació. Els republicans estan actualment enmig d'un procés congressual a la capital, just després d'acabar les primàries que van proclamar candidata a l'alcaldia Elisenda Alamany. A la carta enviada a la militància, Suriñach no diu explícitament si vol optar a la presidència, però la missiva deixa clares les seves intencions de "plantejar un projecte de futur" per a la Federació d'ERC a Barcelona. I és que la regidora creu que fins ara al debat intern s'ha parlat "de moltes coses menys d'allò que realment importa".
"És l'hora de construir, de tornar a parlar de política, fer-ho sense por i recuperar la il·lusió per Barcelona, Catalunya i els Països Catalans. Tornar a ser el far d'esquerres i independentista, sense deixar-nos res pel camí", afirma Suriñach a la missiva. La regidora també revela que ha parlat amb molta gent "diversa però unida" dins la formació a Barcelona i assegura que aquestes converses l'han "refermat" en la creença que es poden "recuperar els grans consensos" i "superar la divisió i els errors del passat".
"No vull perdre ni un segon a buscar contrincants entre companys de partit ni a remarcar diferències amb gent que hauria de remar a favor dels objectius comuns d'una societat més justa i d'un país lliure. És hora de sumar", reflexiona la regidora barcelonina. Per això proposa construir un projecte "de majories" en què la militància sigui "tinguda en compte" i les seves decisions "aplicades", i que treballi per l'alcaldia de Barcelona i per la independència de Catalunya.
"Fem que la il·lusió torni a ser el motor que ens impulsi i ens uneixi. Tornem a fer un projecte guanyador i de suma, un espai d'acollida que plantegi els reptes i doni respostes tot buscant complicitats", afegeix Suriñach. I per aconseguir-ho considera que cal una Federació de Barcelona "políticament forta, organitzativament preparada i estratègicament orientada al futur", per a la qual cosa cal "un equip ampli, plural i integrador".