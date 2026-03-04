ERC ja situa l'horitzó dels pressupostos a l'estiu «si Illa compleix»

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, s'ha mostrat convençuda que hi haurà pressupostos per al 2026 però potser no en les pròximes setmanes. "Potser no té pressupostos a l'abril, però si Illa compleix la paraula donada els podem tenir al juny. Que els tornin a presentar si a l'abril decauen", ha afegit en una entrevista a RTVE. Alamany ha retret al Govern que "s'hagi aixecat de la taula" en aprovar els pressupostos sense el suport necessari d'ERC i sense acord sobre l'IRPF.
En aquest sentit, la dirigent dels republicans s'ha mostrat "sorpresa" pel "cop d'orgull" d'Illa de "pitjar el botó del compte enrere de la tramitació dels pressupostos". En cas que els pressupostos del Govern superin al Parlament les esmenes a la totalitat del 20 de març, la votació final seria a l'abril, després de Setmana Santa. La secretària general d'ERC, però, situa l'horitzó temporal al juny per donar temps a tenir "garanties" sobre la recaptació de l'IRPF.
Segons Alamany, el que cal són "garanties o compromisos de modificacions legislatives" que és el que faran possible que Catalunya pugui recaptar l'IRPF. I ha assenyalat que quan hi hagi la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) hauran de constar aquestes modificacions legislatives en el marc del nou finançament. Encara, però, no hi ha data per a la pròxima trobada del CPFF que inicialment s'havia situat al març. "No diem que calgui arribar fins al final del procés sinó una garantia del PSC i de l'Estat que anem cap aquí i que modifiquem lleis", ha afegit Alamany.
En contra del front d'esquerres
D'altra banda, la dirigent d'ERC ha descartat un front d'esquerres electoral tant a Barcelona com a Catalunya. Segons ha argumentat, el "problema" està més a les esquerres espanyoles perquè han deixat de connectar amb la gent. I ha defensat que, a Catalunya, la pluralitat de les esquerres "no fa perdre vots". Tot recordant l'experiència de Junts pel Sí, Alamany ha afirmat que "si la unitat vol dir aigualir posicionaments llavors suposa el mínim comú denominador i no el màxim comú denominador". "Potser volent sumar, acabem restant a Barcelona i Catalunya", ha conclòs.