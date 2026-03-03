Òmnium trasllada al Parlament Europeu «l'emergència democràtica» de l'Estat pel Catalangate

Òmnium Cultural trasllada al Parlament Europeu "l'emergència democràtica" que viu l'Estat per la seva "inacció" davant el Catalangate. Amb motiu de la primera trobada del grup d'interès contra l'ús il·legal de programes espia celebrada aquest dimarts a Brussel·les, l'organització ha denunciat -davant els eurodiputats impulsors d'aquesta iniciativa- que el cas català "no va ser un incident tècnic" i ha instat al govern espanyol a "complir" les recomanacions emeses pel comitè Pegasus de l'Eurocambra. "És un problema que afecta la democràcia a Europa i al món", ha denunciat en declaracions a l'ACN la comissionada internacional i legal d'Òmnium, Elena Jiménez. Durant la primera reunió del grup d'interès impulsat per una trentena d'eurodiputats -i celebrada a porta tancada- Òmnium ha transmès als dirigents comunitaris que el Catalangate és "un espionatge fet sobre el moviment polític" i ha denunciat les diferents irregularitats en els processos per denunciar els fets.\r\n