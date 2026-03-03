03 de març de 2026

Pané defensa que l’increment del pressupost per a l’atenció primària ha de permetre-hi un accés més «ràpid»

  La consellera de Salut, Olga Pané, en la comissió de Salut del Parlament

Publicat el 03 de març de 2026 a les 17:03

La consellera Olga Pané ha defensat en comissió parlamentària que el pressupost que el Govern preveu destinar al Departament de Salut ha de permetre “reforçar” l’atenció primària i avançar per “garantir-hi un accés ràpid”. La partida per a la primària s’eleva a 3.892 milions d’euros, 616 més que el 2023 (+19%), xifra que representa el 29% del pressupost consolidat per a Salut, 13.501,8 milions en total.

Pané ha demanat als grups que no es mirin els números com un “pressupost d’un govern o d’un partit, sinó com una palanca per impulsar el futur del sistema sanitari”, i ha dit que els allarguen “la mà” per negociar i aprovar els comptes. També ha advertit que els serveis públics estan “molt tensionats” i necessiten “millorar el finançament”.

