La CUP presenta el veto als pressupostos: «No estan a l'altura del país»

Nou veto als pressupostos del Govern. La CUP ha anunciat aquest dimarts que presenta una esmena a la totalitat de "caràcter polític" als comptes de Salvador Illa. "No estan a l'altura del país", ha dit la diputada cupaire Laure Vega. La formació troba a faltar mesures més contundents en carpetes com la salut, l'habitatge, l'educació o el transport públic. En la mateixa línia, Vega ha anunciat que han retirat la proposició de llei sobre la prohibició de la compra especulativa i que en presentaran una de nova incloent les demandes de diferents entitats i col·lectius després d'haver fet una ronda de negociacions. Sobre els pressupostos, la CUP considera que és "responsabilitat única i última" del Govern complir amb els acords, sigui amb el partit que sigui. Creuen que ERC acabarà pactant, però que els socialistes són culpables de posar "les sigles per davant del país". Informa Lluís Girona.\r\n