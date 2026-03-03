El bloqueig a Madrid activa la bomba de rellotgeria dels pressupostos d'Illa

El compte enrere pels pressupostos està activat. ERC ha presentat aquest dimarts l'esmena a la totalitat, una bomba de rellotgeria motivada pel bloqueig a Madrid sobre l'IRPF. Oriol Junqueras ja havia anunciat la setmana passada que activarien el mecanisme si no hi havia un acord sobre aquest tribut i, malgrat que els republicans volien donar temps a la negociació, finalment només han tardat quatre dies a presentar-lo. L'esmena es pot retirar fins minuts abans de la votació, cosa que li atorga un rerefons més de relat que efectiu, però és un escull important en les relacions entre tots dos partits. Totes les parts eviten aixecar-se de la taula i el missatge és clar: "Hi ha marge d'acord".
S'ha torçat alguna cosa des de la presentació dels pressupostos? Fonts consultades neguen que s'hagi produït cap canvi de rumb i apunten que l'estratègia inicial ja era presentar l'esmena i no pas forçar el termini. En tot cas, dijous, ERC i el PSC van pactar un calendari ampli per a la presentació d'esmenes, fins a la votació del 20 de març, una setmana més del que es planteja habitualment. "L'esmena és l'únic camí que ens queda per demostrar que no tenim cap acord pressupostari", diu una font d'ERC consultada. A Calàbria recorden que ha estat el Govern qui els ha portat a aquesta situació quan va tirar pel dret portant els comptes a tràmit parlamentari.
El que sí que apunten a ERC és que el bloqueig continua a Madrid. Les converses amb l'Estat estan "immòbils" i en el mateix estat des de fa dies: "No som molt optimistes", insisteixen des d'ERC, que continuen a la taula de negociació malgrat el veto. Per contra, tant Elisenda Alamany com Ester Capella han situat aquest dimarts en el PSC la responsabilitat que el PSOE compleixi. La secretària general del partit ho ha fet als micròfons de Catalunya Ràdio i la portaveu parlamentària al costat del portaveu adjunt Jordi Albert i sota la mirada del portaveu del partit, Isaac Albert. Un desplegament comunicatiu ampli per donar pes a l'anunci de l'esmena.
Les garanties que ofereix el Govern
A Palau miren de treure ferro a la situació. L'esmena a la totalitat era previsible, més aviat o més tard, i el missatge que transmet el Govern és que no canvia res amb ERC i que es continuarà treballant per intentar trobar un desllorigador que permeti als republicans justificar l'aval als pressupostos. I posen garanties sobre la taula: la paraula del president, que garanteix que els acords es compliran, també el de l'IRPF, i un full de serveis amb avenços rellevants, com l'acord per l'empresa mixta de Rodalies o el nou model de finançament. "Complirem tots els acords i el president ha estat molt explícit", ha afirmat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Mentre els republicans posen el focus a Madrid i reclamen als socialistes que pressionin per moure el govern espanyol, a Palau emmarquen els pressupostos a Catalunya i no hi involucren ni Pedro Sánchez ni tampoc el calendari electoral del PSOE. "Són els pressupostos de Catalunya", ha indicat Paneque.
Amb el compte enrere en marxa, el Govern insisteix en públic i en privat que no hi ha plans alternatius i que no contemplen altre escenari que no sigui el de tenir pressupostos, i de tenir-los amb ERC i els Comuns. No es contemplen la possibilitat dels suplements de crèdit -"No és el mateix", insisteixen a Palau-, ni obrir converses amb Junts -el marge seria limitat, si en l'equació hi són els Comuns- ni tampoc un horitzó d'eleccions. "Catalunya necessita pressupostos, certeses i estabilitat", ha dit la portaveu. Mentrestant, al Parlament, els consellers van desfilant per les comissions exposant el detall dels comptes pels seus departaments. El missatge d'ERC sempre és el mateix: poca valoració dels números i reforç del marc polític. Amb bon to -Josep Maria Jové va ser dur dilluns, però sense estripar les cartes-, els republicans insisteixen que sense garanties en la recaptació de l'IRPF mantindran el "no". En l'atribució de responsabilitats, ERC assenyala Illa per "no haver fet la feina" de moure el PSOE.
L'última bala al Consell de Política Fiscal
Què ha de passar perquè ERC retiri l'esmena a la totalitat? Una de les últimes bales és un gest de Maria Jesús Montero al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). El Govern s'aferra als acords de la comissió bilateral de l'estiu passat en què va pactar amb el govern de Sánchez "impulsar els canvis legislatius pertinents" perquè Catalunya assumeixi "progressivament" les competències en la gestió de l'IRPF i Montero també s'hi va referir durant la compareixença del gener sobre el nou finançament. El gest que ERC reclama no és una declaració de la ministra, que difícilment arribarà perquè ja pensa en la candidatura a a Andalusia. A Calàbria volen que al paper de la nova llei de finançament que ha de presentar al CPFF inclogui la modificació de la LOFCA i del mateix finançament per introduir elements vinculats a la recaptació d'impostos.
De moment, el Ministeri d'Hisenda continua enrocat. No s'ha deixat de parlar, però sense poder desbloquejar la situació. Si bé l'acord de la bilateral pot ser un pas previ transitori, a Calàbria insisteixen que encara calen modificacions legals perquè Catalunya pugui assumir aquests impostos, i en aquest sentit no hi ha avenços. Amb el nou calendari de tramitació parlamentària, hi ha temps perquè passin les eleccions de Castella i Lleó -no interessa a Ferraz més cessions que puguin donar munició al PP- i també perquè se celebri el CPFF, encara sense data. Si no hi ha acord, la bomba dels pressupostos esclatarà el 20 de març, però tothom està disposat a esgotar totes les opcions no descarrilar.