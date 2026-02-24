ERC esmenarà a la totalitat els pressupostos d'Illa si Catalunya no recapta l'IRPF

"Quan hi ha un acord s'ha de complir, i no el compleixen". És el veredicte que ha emès aquest dimarts Oriol Junqueras, president d'ERC, al voltant de la negociació dels pressupostos de la Generalitat, que ara pengen d'un fil perquè -segons els republicans- no existeix un compromís ferm sobre la recaptació de l'IRPF. Junqueras ha admès que les converses estaven encarrilades, però que encara no s'ha passat de les declaracions als fets per tal que la Generalitat pugui gestionar l'impost més important. El líder d'ERC ha indicat que fan "tot el possible" per tenir nous comptes, però que els socialistes "han de complir". L'episodi ha generat una crisi de confiança entre ell i Salvador Illa.
Divendres de la setmana passada, en una reunió a la Moncloa, Junqueras va constatar que Pedro Sánchez no tenia intenció de materialitzar la recaptació de l'IRPF. "Ells tenen un compromís, i l'han de complir. Nosaltres ens oferim per aprovar les ampliacions de crèdit, que equivalen a uns pressupostos", ha apuntat el dirigent republicà, que ha insistit en la idea que l'any passat la Generalitat va poder tenir més despesa que si hagués aprovat comptes, en part perquè no va complir amb els objectius de dèficit. "Som aquí per ajudar el país, no el Govern", ha ressaltat Junqueras, que ha garantit que els recursos "hi seran". "No serveix de gaire fer-se l'enfadat", ha remarcat a El Matí de Catalunya Ràdio.
Votaran que no als pressupostos? "Si no fan el que han de fer, no els podrem acompanyar", ha apuntat Junqueras. A preguntes de Ricard Ustrell sobre si la negativa seria definitiva en cas que no hi hagi la recaptació de l'IRPF, el líder republicà ha resposta afirmativament. "Han de complir, és molt senzill. Si hem aguantat quatre anys de presó, algú espera que no aguantem quatre dies de pressió?", s'ha preguntat Junqueras, que ha indicat que l'estabilitat del Govern no depèn dels comptes, sinó de complir els acords. També ha indicat que és "impossible" arriscar-se a convocar eleccions. "És molt probable que si hi ha nous comicis hi hagi un cicle de repetició electoral", ha determinat.
"Que no escalin conflicte que no poden guanyar", ha ressaltat Junqueras, que ha anticipat que esmenaran a la totalitat els pressupostos si no hi ha avenços en l'IRPF. "És impossible que algú estigui sorprès. No és la primera vegada que els socialistes no compleixen les coses", ha apuntat el dirigent d'ERC, que s'ha mostrat convençut que cal "defensar Catalunya", en relació a al recaptació de l'IRPF. Existeix marge d'acord? Hi ha contactes amb Illa? "Jo parlo amb tothom", ha respost. Ara com ara, però, ha remarcat que "no sembla" que el PSC vulgui que la Generalitat gestioni l'impost més rellevant de la cistella. Ha estès la mà en tot moment, això sí, per negociar la pròrroga.
Junqueras ha considerat "difícil" considerar que "se li pot carregar el mort" d'un hipotètic fracàs de pressupostos, perquè han insistit en múltiples ocasions que els volen aprovar, sempre i quan s'arribi a una entesa per l'IRPF. "Al llarg d'aquesta història ens han dit de tot. El juliol passat ens deien que no a tot, tant al model de finançament com a la recaptació. Ens han canviat la versió mil vegades, perquè són negociacions complexes", ha indicat el president d'ERC, que no ha volgut incidir en si hi ha diferents versions de les converses mantingudes amb Sánchez i amb María Jesús Montero, vicepresidenta i ministra d'Hisenda, una de les veus més reticents a l'hora de gestionar l'IRPF.