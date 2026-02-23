Illa tira pel dret i aprovarà divendres els pressupostos sense esperar ERC

El Govern tira pel dret i aprovarà divendres els pressupostos de la Generalitat en un consell executiu extraordinari. Ho farà sense esperar ERC, que es nega a negociar perquè no té garanties que Catalunya pugui recaptar l'IRPF. El president, acompanyat de patronals i sindicats, ha instat els republicans a "posar Catalunya per davant de tot", "no bloquejar" i asseure's a negociar els comptes. Com va dir la setmana passada, ha insistit que el Govern complirà els acords, però no ha ofert cap nova garantia per moure el partit d'Oriol Junqueras. ERC, per boca del seu president, va deixar clar aquest cap de setmana que sense més seguretat en la recaptació de l'IRPF no hi haurà pressupostos a Catalunya, un moviments que no ha agradat gens a Palau.
Per això Illa no vol esperar més i ha fet l'anunci aprofitant que el Govern ha presentat un acord amb les patronals i els sindicats pels pressupostos de 2026, un gest de màxima pressió cap a ERC acompanyat de les crides de Foment, Pimec, CCOO i UGT per tenir comptes i no tornar a negociar suplements de crèdit com els últims anys. Els republicans, per la seva banda, acusen el president de no haver fet la feina a Madrid per convèncer el govern espanyol. Divendres, Junqueras va trobar-se un cop de porta a la Moncloa, malgrat que Illa va refermar el seu compromís "total" amb els acords d'investidura.
"El Govern compleix fil per randa tots els acords", ha dit Illa, i per això no esperarà a tenir el suport lligat i aprovarà els comptes al consell executiu perquè comencin el tràmit parlamentari. "Cal posar els recursos i les energies en allò que importa", ha dit, i ha estès la mà i apel·lant a la responsabilitat. "Tenim un compromís que passa per davant de tot: complir amb els catalans", ha afirmat, i ha demanat a ERC que negociï. "Tenim camí per recórrer i marge per acordar", ha assegurat, i ha avisat que no hi ha altre camí que el d'arribar a acords.
Els sindicats pressionen ERC (al marge de l'IRPF)
En el pacte subscrit es referma el compromís amb el traspàs de Rodalies i la reforma del finançament -sense cap menció específica a la recaptació dels impostos, el nucli del conflicte- i és un aval rellevant però insuficient, perquè ara com ara el president només té garantits els vots dels Comuns. Els dirigents de patronal i sindicats han fet crides a aprovar ja els pressupostos i abandonar el "tacticisme", missatge dirigit als republicans. "El tacticisme polític no porta enlloc", ha dit Belén López, líder de CCOO.
Camil Ros, d'UGT, ha mirat de deslligar l'acord de la pressió a ERC, però ha dit que és encertat que el Govern tiri pel dret sense esperar els socis. "L'important és que hi hagi pressupostos el més aviat possible", ha dit. Ros s'ha mostrat partidari del concert econòmic i de la recaptació de l'IRPF, però ha dit que això no pot bloquejar els pressupostos. "Hi ha un mentrestant", ha dit el dirigent sindical. "La gent necessita polítiques públiques pels pressupostos", ha dit, i ha instat ERC -i també Junts- a arribar a acords per tenir comptes renovats.
Les patronals demanen pressupostos tot i que no els acaben d'agradar
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, ha defensat la necessitat de tenir pressupostos i ha demanat el màxim consens possible. "El president, un cop aprovi els pressupostos, ha de liderar el màxim consens al Parlament perquè Catalunya tingui pressupostos", ha reblat, malgrat admetre que els comptes previstos no són com els que faria la patronal. Malgrat que no s'abaixen impostos, com voldria Foment, Sánchez-Llibre ha dit que "Catalunya no es pot permetre no tenir pressupostos i perdre recursos". Des de Pimec, Antoni Cañete ha respectat els acords dels partits, però ha demanat que hi hagi pressupostos. "Un país sense pressupost no funciona", ha reblat.
900 milions d'euros en polítiques d'habitatge
L'acord, d'onze pàgines, situa la necessitat de tenir pressupostos per superar el període de pròrroga -els últims comptes són de 2023- i fer front als reptes interns i globals i aconseguir un "creixement econòmic sostenible i inclusiu", que millori les condiciosn de vida de la gent. Amb els comptes, diuen el Govern, patronals i sindicats, Caatalunya ha de "reforçar l'estat del benestar, garantir l'accés universal a serveis com la sanitat, l'educació o l'habitatge i avançar en la lluita contra la pobres. Per això, es plantegen mesures que, si s'aproven els pressupostos, impactaran sobre l'activitat econòmica i la indústria, en l'ocupació i la formació professional, i també en l'àmbit social, com ara 900 milions d'euros per a polítiques d'habitatge.
Es posa èmfasi en el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, amb una dotació mínima de 4.400 milions d'euros, per millorar la productivitat, la descarbonitzaci i la sostenibilitat del teixit productiu català. Les parts es comprometen a continuar impulsant la internacionalització de les empreses, per millorar les exportacions, i alhora treballar per captar inversió estrangera. L'acord també preveu reforçar l'Institut Català de Finances, dotar de 180 milions d'euros l'Energètica i reduir de manera signiticativa els tràmits per obrir noves empreses. El Govern es compromet també a fer públic cada any un informe sobre la recaptació de la taxa turística.
Impulsar la formació professional
En l'àmbit de l'ocupació, es referma el compromís amb la formació professional, amb 1,2 milions per als centres propis i 7 milions per als centres públics. Es pacta destinar 550 milions d'euros aquest 2026 per millorar les polítique d'ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), així com un reforç del personal amb l'objectiu d'arribar a 600 professionals. També es preveuen mesures com destinar 30 milions d'euros per combatre la segregació escolar, destinar 7 milions d'euros al Consorci per a la Formació Continua o 10 milions per consolidar el programa Conforcat per oferir reciclatge professional.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha explicat que l'acord s'ha treballat des del novembre i inclou més de 80 mesures que s'incorporaran als pressupostos si finalment n'hi ha. L'acord té com a eix fonamental el Pacte Nacional per la Indústria, però també fa referència a l'impuls de les energies renovables, la formació professional o la lluita contra les desigualtats. "Agraeixo l'exigència i la generositat per pactar aquestes mesures", ha dit, i ha assegurat que l'acord es complirà.