"Estem decebuts i sorpresos que el PSC no hagi fet els deures a Madrid". Amb aquestes declaracions s'ha expressat Elisenda Alamany per culpar Salvador Illa del bloqueig dels pressupostos. En roda de premsa des de la seu d'ERC, la secretaria general del partit ha reiterat les paraules d'Oriol Junqueras aquest dissabte al consell nacional per recordar que sense acord per l'IRPF no hi haurà negociació pels comptes. Els republicans han centrat aquest dilluns bona part de les crítiques cap al PSC, a qui han acusat d'"amagar-se darrere del PSOE" i de no haver influït prou a Madrid per aconseguir el compliment dels acords. "Amb frases d'autoajuda i de coaching no ens convenceran", ha dit Alamany, que ha avançat el "no" d'ERC si el Govern tira pel dret i presenta pressupostos.
Els republicans han lamentat que Junqueras es mogui "dia i nit" per buscar l'acord del govern espanyol per l'IRPF mentre que, consideren, Illa no fa el mateix. "El president de la Generalitat no governa la comunitat de Múrcia i sí un país amb ambició", ha dit Alamany, que ha demanat "fets i complir els acords" si vol tirar endavant la negociació pressupostària, i que per això cal que conveni els "col·legues" de partit a Madrid. ERC insisteix que no s'aixecarà de la taula però que no vol "trampes" amb l'últim escull per aprovar els pressupostos. L'altre, el del consorci d'inversions, està pràcticament tancat i els republicans presentaran la proposició de llei al Congrés aquesta mateixa setmana perquè rebi el suport de la cambra baixa espanyola.
Alamany ha recordat que el seu partit ha plantejat diferents vies per aconseguir un acord per la recaptació de l'IRPF. Primer va ser una proposició de llei al Congrés, que va ser retirada, i després unes esmenes pactades al nou finançament que, per ara, tampoc han tirat endavant. "No hi ha garanties i això no va de frases, sinó de complir amb els compromisos", ha insistit la secretària general d'ERC. Alamany no ha volgut donar detalls de les converses de les últimes hores, amb una cimera secreta entre Junqueras i Pedro Sánchez, però ha resumit les sensacions en una sola frase: "Quan un va a Madrid, s'adona que el PSC no ha fet els deures". Els moviments d'aquest cap de setmana han obert una crisi de confiança entre els republicans i els socialistes catalans, tal com explicava aquest diari.
El Govern presentarà pressupostos sense el suport d'ERC
Malgrat els desacords, coincidint amb la roda de premsa Illa ha anunciat en un acte amb patronals i sindicats que el Govern aprovarà els pressupostos aquest divendres sense comptar amb el suport d'ERC. Els republicans coneixen d'aquest moviment unes hores abans que es produís, però el posicionament continua sent el mateix. ERC no donarà el vistiplau als comptes si no es desencalla la carpeta de l'IRPF. Així doncs, si no es mouen les posicions, el Govern portaria uns pressupostos al Parlament que només tindrien el suport del PSC i dels Comuns. Sense possibilitats de cap suport de la resta de grups de la cambra, els comptes anirien a la paperera. Cal recordar que el 2027 hi haurà eleccions municipals i espanyols -si Sánchez no les avança- i el 2028 ja seran les catalanes. Per tant, l'última bala pels únics pressupostos de la legislatura seria en aquests moments.
El president, acompanyat de patronals i sindicats en un nou moviment de pressió cap a ERC, ha instat els republicans a "posar Catalunya per davant de tot", "no bloquejar" i asseure's a negociar els comptes. Com va dir la setmana passada, ha insistit que el Govern complirà els acords, però no ha ofert cap nova garantia per moure els de Junqueras. Des d'ERC no entenen perquè la seva negativa ha generat malestar dins el Govern i Alamany ha recordat que "fa un any i mig" que els socialistes saben quines són les condicions per aprovar els pressupostos.
El "no" de Sánchez i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de fer explícit l'acord per l'IRPF ha fet que els republicans es neguin a obrir la negociació per als comptes i ha lesionat la confiança entre Illa i Junqueras. No és que el PSOE s'hi negui, és que, fruit de la pressió d'ERC i el PSC, planteja un "sí" en diferit que els republicans, que fa anys que negocien amb els socialistes, no accepten. Hi ha malestar a Palau pel bloqueig republicà, que manté el que havia dit fins ara: sense garanties que Catalunya podrà recaptar l'impost sobre la renda no es podrà parlar de pressupostos. Els republicans també han transmès el seu malestar amb Illa aquest dilluns. Tant el Govern com ERC volen entendre's i Illa acostuma a dir que s'ha casat per quatre anys i honorarà els acords, però de moment, els pressupostos es compliquen a cada hora que passa.