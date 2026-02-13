ERC negocia amb el govern espanyol vies alternatives per a l'IRPF i assegurar el consorci d'inversions

ERC i el govern espanyol negocien vies alternatives per recaptar l'IRPF i assegurar el consorci d'inversions, però els republicans avisen que sense garanties que totes dues carpetes tiraran endavant no hi haurà negociació de pressupostos. És per això que continuen demanant "moviments" en qüestió d'impostos, però també admeten que la crisi de Rodalies ha obert una finestra d'oportunitat per accelerar el consorci, present en l'acord d'investidura de Salvador Illa, i que permetria a la Generalitat decidir sobre l'execució de les obres a la xarxa ferroviària. Els estatuts d'aquest consorci estan pràcticament enllestits.
En aquesta situació, els republicans es plantegen aparcar la proposició de llei per habilitar la Generalitat a recaptar l'IRPF -que s'havia de presentar aquest febrer, quan els republicans tenen "espais" per presentar iniciatives- per prioritzar la creació d'aquest consorci, que també ha de rebre l'aval del Congrés. Ara bé, això només passarà si hi ha "garanties" que tant una cosa com l'altra arribaran a bon port. "No canviem una cosa per l'altra", remarquen fonts dels republicans. Ara com ara, la llei que hi ha sobre la taula és la que habilita la Generalitat a recaptar l'IRPF i si el govern espanyol vol evitar el xoc i posar en dubte els pressupostos d'Illa ha de presentar alguna alternativa "millor".
En aquest sentit, unes de les opcions, avançada per la SER Catalunya, és aparcar la proposició de llei per habilitar la Generalitat amb l'IRPF -que ERC ja va ajornar l'any passat per donar marge a la negociació- per accelerar el consorci i, a canvi, assolir el mateix resultat via esmenes a la LOFCA quan es porti al Congrés la renovació del model de finançament. Fonts dels republicans recorden que l'opció de retirar la proposició de llei sempre ha estat sobre la taula, però només si es modifica la LOFCA i el resultat acaba sent el mateix: que Catalunya tingui l'habilitació legal per gestionar tots els impostos, començant pel de la renda. Hisenda és reticent a cedir aquest tribut.
En tot cas, la setmana que ve és important, perquè és quan s'hauria de decidir si ERC manté la proposició de llei de l'IRPF al febrer o bé fa algun canvi. A Calàbria insisteixen que si hi ha canvis serà perquè s'han aconseguit garanties de viabilitat, tant de l'habilitació per a l'IRPF com en el consorci d'inversions. Tant una cosa com l'altra les ha d'aprovar el Congrés. Amb la recaptació d'impostos, el problema és que Hisenda es resisteix a cedir aquesta competència a la Generalitat, perquè és l'impost més important. Fonts del Ministeri mantenen que la posició és la pactada a la bilateral Estat-Generalitat: més presència catalana en el marc d'una gestió "en xarxa", insuficient per a ERC.
Pel que fa al consorci, de nou, el govern espanyol veuria bé una gestió compartida, però no pas que sigui la Generalitat qui decideixi sobre inversions i sobre execució, per exemple a Rodalies. La crisi ferroviària, que ha fet evident la negligència d'Adif a l'hora de fer el manteniment preventiu, i la desinversió històrica donen força a la part catalana per insistir en aquest consorci. Els Comuns, que ja negocien pressupostos amb el Govern, també han posat el focus en això i l'executiu s'obre a les encomanes de gestió en l'àmbit dels trens, com ja es fa a les carreteres. Tot va en la línia de pressionar Madrid per moure's en aquest àmbit, mentre els trens continuen a mig gas.
De tot plegat en depenen els pressupostos del Govern i creix la pressió per accelerar la negociació amb ERC. El Departament d'Economia, hermètic, confia que entrin en vigor aquest primer trimestre, un horitzó pràcticament irrealitzable perquè implicaria aprovar-los al consell executiu la setmana que ve i portar-los al Parlament per a una tramitació que hauria de ser molt ràpida. La consellera Alícia Romero ha dit més d'una vegada que no preveu presentar els comptes fins que no tingui un acord tancat amb els socis, i això, ara mateix, no es dona. ERC no s'asseurà a negociar fins que no tingui garanties sobre l'IRPF i el consorci; i els Comuns fins que no tinguin lligada la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.