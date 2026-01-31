ERC avisa el Govern que no negociarà pressupostos si no «s'avança» en la recaptació de l'IRPF

ERC avisa el Govern que, si no s'avança en la recaptació de l'IRPF per part de l'ATC, "no estarà en disposició" de negociar els pressupostos de l'Estat. Així ho ha assegurat aquest dissabte el portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, després que el diari ARA hagi publicat un informe encarregat per la Generalitat segons el qual l'agència tributària catalana no estarà a punt per recaptar l'IRPF fins més enllà del 2028. En una atenció als mitjans des de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, també ha dit a Pedro Sánchez que, si vol refer la majoria de la investidura, haurà de "complir" els seus acords amb ERC.
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament ha assenyalat que encara no s'han reunit amb el Govern per a parlar de pressupostos, i que no depèn de la crisi de Rodalies, sinó "d'altres paràmetres", com l'IRPF. "Quan el PSC i el PSOE s'hi posin, i realment podem avançar, podrem establir altres escenaris", ha insistit, tot afegint que "no és optimista". "Volem uns pressupostos per a Catalunya, però necessitem que aquests pressupostos reflecteixin la capacitat plena de finançament i també de gestió per tal que puguin ser possibles", ha argumentat Albert.
Pel que fa a la legislatura espanyola, el dirigent republicà ha afirmat que, si Pedro Sánchez vol continuar sent president, "haurà d'acordar amb totes aquelles forces que van permetre que ho fos". En aquest sentit, ha subratllat que ERC "és una part de l'engranatge amb les seves propostes damunt la taula". Si hi ha "incompliments reiterats", ha avisat, "serà difícil que Esquerra pugui continuar a la taula de negociació". Ha considerat que "l'avís de Rodalies és claríssim".
Crida a manifestar-se
Justament sobre la crisi de Rodalies, ERC ha fet una crida a la ciutadania a participar de la manifestació del pròxim 7 de febrer, que esperen que sigui "multitudinària".